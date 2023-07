Veja como ter um BOM LIMITE no Nubank mesmo estando com o nome sujo

O Nubank é uma Fintech(empresas de tecnologia financeira). E não solicita nenhum comprovante de renda, somente documentos com foto, como RG, CNH ou até mesmo uma selfie.

Ter um bom limite de crédito é algo desejado por muitas pessoas, especialmente quando precisam lidar com despesas inesperadas ou desejam fazer compras de maior valor. No entanto, se você possui restrições financeiras registradas em seu nome, conseguir um limite alto pode ser mais difícil.

Uma opção que tem se destacado cada vez mais no mercado nesse sentido é o Nubank. Surpreendentemente, mesmo com você tendo o nome negativado, é possível obter um limite alto no cartão de crédito da empresa.

Isso é possível graças a funcionalidades disponíveis no aplicativo da conta digital do Nubank, disponível para dispositivos Android e iOS. Trata-se do Nu Limite Garantido, que é uma ferramenta que permite aos clientes aumentarem seu limite de crédito.

Ao contrário dos processos e bancos tradicionais, nos quais o limite de crédito é definido com base em análises de crédito e restrições financeiras, essa ferramenta adota uma abordagem inclusiva e flexível.

Ao aderir a essa modalidade, você realiza um depósito de segurança em sua conta do Nubank, que funciona como uma garantia. O valor do depósito pode variar de acordo com a sua capacidade financeira no momento.

Para acessar essa ferramenta é simples:

Abra o aplicativo do banco Nubank e selecionar a opção referente aos seus cartões de crédito. Em seguida, vá para a área específica do seu cartão e escolha a opção “Ajustar Limite”. Agora, você encontrará a opção “Nu Limite Garantido”.

Após ler as informações fornecidas, você poderá criar o Nu Limite Garantido inserindo o valor do depósito que deseja utilizar como garantia. Para finalizar esse processo todo, basta clicar em “Continuar” e confirmar a transação inserindo sua senha de acesso ao aplicativo.

Ao fazer o depósito na Caixinha, na modalidade, o valor depositado é adicionado ao seu limite de crédito.

Vale ressaltar que, ao utilizar o Nu Limite Garantido, é fundamental ficar atento à data de vencimento da sua fatura. Afinal, o valor depositado na Caixinha será utilizado em caso de inadimplência, funcionando como uma espécie de garantia do banco.

Nubank ainda precisa de convite?

Não mais. Antigamente era preciso um convite de um amigo ou da empresa para fazer o cartão. Agora é possível acessar o site e solicitar seu convite por lá, mas se um amigo lhe der um convite, saiba que as chances de aprovação são bem melhores.

Bom… Agora que você sabe como funciona solicitar um bom limite pelo Nubank, não perca tempo.

