Como SACAR R$ 3 mil hoje por meio do app Caixa Tem

O Caixa Tem é o aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal e possui uma série de benefícios e produtos aos seus clientes. Para alguns clientes — será possível sacar até R$ 3 mil ainda neste semana. Trata-se de um benefício voltado para os clientes Caixa que possuem conta jurídica na instituição. Algumas dessas pessoas poderão sacar até R$ 3 mil do Caixa Tem e com isso aliviar bastante as dívidas durante esse início de semestre. Entenda como funciona e quem pode sacar agora mesmo.

Caixa Tem libera saques de R$ 3 mil

Trata-se de uma linha de crédito disponibilizada pelo Caixa Tem a fim de oferecer aos seus clientes recursos extras a fim auxiliar no crescimento do negócio, pagamento de funcionários e ajudantes e muito mais. Além disso, o cliente pode usar o dinheiro para pagamentos de dívidas pendentes. Os valores são repassados a partir de R$ 1,5 mil e podem ir até R$ 3 mil.

Para ter direito ao valor é necessário que o cliente seja MEI ou Empreendedor Pessoa Física. Suas dívidas bancárias devem ser inferiores a R$ 3 mil até 31 de janeiro de 2022. Além disso, é necessário que ele tenha uma conta ativa no Caixa Tem. E por fim: estar com o registro MEI aberto por mais de 12 meses.

Com essas exigências corretas, o interessado deve estar com os seguintes documentos em mãos:

Documentos pessoais do titular;

DASN SIMEI;

CCMEI;

Todos atualizados e caso haja mais de um, é necessário entregar o mais atualizado.

Como sacar os R$ 3 mil do Caixa Tem?

Portanto, para sacar os R$ 3 mil é necessário estar dentro das regras citadas acima e pedir a contratação do empréstimo. Esse processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo oficial — Caixa Tem. Sendo necessário apenas atualizar o cadastro e fazer login na conta.

Caso o MEI não possua conta, é possível se cadastrar rapidamente. Feito isso, basta ir na aba de “Empréstimo — Crédito Caixa Tem” e então abrir o requerimento e anexar os documentos exigidos.

A partir desses dados, será feita a análise de crédito e o cliente poderá sacar o valor escolhido diretamente pelo aplicativo do Caixa Tem. O crédito liberado poderá ser retirado em até 10 dias úteis.

Haja vista que após a escolha do valor, é necessário aguardar alguns dias para a liberação total. Acontecendo diretamente na poupança.

Realmente vale a pena?

Caso o empreendedor possua dívidas pendentes ou esteja com o orçamento curto, vale muito a pena. Haja vista que os empréstimos para MEI oriundos de bancos públicos e instituições do Governo possuem juros menores e com isso entregam muito mais benefícios aos clientes.

Portanto, caso seja o caso a realização do empréstimo pessoal — é uma excelente escolha pelo Caixa Tem. As parcelas podem ser pagas mensalmente e o prazo pode ultrapassar os 12 meses.

Tudo indica que essa opção ficará disponível no aplicativo até o fim do ano. Posteriormente poderá sofrer atualizações e novas diretrizes serem adicionadas.