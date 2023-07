Trabalhadores lamentam! Aposentadoria está mais distante do que nunca

Todo trabalhador ao iniciar sua vida no mercado de trabalho, começa a contribuir junto à Previdência Social, para no final de sua jornada, conseguir a tão sonhada aposentadoria. Entretanto, desde a reforma que aconteceu em 2019, isso vem se tornando cada vez mais distante da realidade dos trabalhadores brasileiros, que estão demorando ainda mais para usufruírem da aposentadoria, entenda o assunto e as possíveis mudanças que podem ocorrer no atual Governo.

Tempo de aposentadoria aumenta e desanima trabalhadores brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pesquisa relata demora durante o processo de aposentadoria

No final de 2022, uma pesquisa constatou que os trabalhadores estavam demorando ainda mais tempo para conseguir se aposentar. Os dados desanimaram bastante gente, já que a esperança era que após a reforma, o processo para se aposentar ficasse mais fácil.

Segundo a pesquisa, os brasileiros estão demorando em média 2,8 anos para conseguir se aposentar pelo INSS. A comparação é inerente ao período que antecedeu à reforma de 2019.

Lembrando que a média fica ainda maior quando se refere apenas aos homens, que demoram 3,5 anos a mais em relação às mulheres para conseguir alcançar o aposento, as mulheres, por sua vez, demoram 2 anos a mais.

Dados divulgados não agradaram os brasileiros

Os brasileiros não estão felizes com os dados divulgados, isso acontece por conta que na época que a reforma foi aprovada, uma das promessas, era que as mudanças inerentes a Previdência Social iria tornar o processo de aposentadoria mais ágil e que só iria atingir quem estava entrando no mercado de trabalho.

Todavia, na prática, isso não aconteceu. Já que as regras de transição da aposentadoria acabaram atingindo todos, até mesmo, aqueles que já estavam trabalhando há bastante tempo. Após a reforma, houve um aumento progressivo na idade para conseguir o benefício.

“Entre os fatores que explicam o maior impacto para homens está o fato de que as aposentadorias por tempo de contribuição e especial, que estão entre as mais afetadas, são predominantemente concedidas para homens”, é uma justificativa do Ministério do Trabalho.

Novas métricas podem entrar em vigor

Agora, no atual Governo, os brasileiros estão confiando que pode haver alguma mudança nos critérios acerca do tempo de aposentadoria. A nova gestão deve reavaliar alguns pontos que estão prejudicando os trabalhadores, mas nada está certo ainda.

Já que toda mudança que ocorre no INSS e principalmente as regras para se aposentar, precisam passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e após isso, se necessário, serem julgadas pelo STF.

Embora tenha sido uma das promessas de Lula, durante a campanha, não se sabe se haverá uma movimentação no momento. Principalmente, por conta que o foco está sendo a Reforma Tributária.