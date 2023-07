INSS acumula 1,7 MILHÃO em fila de espera; entenda o que isso significa

Conseguir começar a receber benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma tarefa que está ficando cada vez mais difícil: pelo menos é isso que é possível notar por meio dos dados da própria autarquia, disponibilizados em seu portal da transparência.

Tais dados mostram que pelo menos 1,7 milhão de cidadãos neste momento estão em uma fila de espera, aguardando para receber algum saldo.

Carlos Lupi, que atua como chefe do Ministério da Previdência Social, frisar que o número exato de pessoas é de 1.794.449, estando nesse grupo os cidadãos que esperam receber pensão e aposentadoria, por exemplo. A espera propriamente dita é pela perícia médica e também pela análise administrativa do pedido de benefício:

São 1.197.750 de indivíduos aguardando análise administrativa (a documentação já se encontra no INSS, e precisa da análise de um servidor);

São 596.699 de indivíduos aguardando pela perícia médica.

O que foi prometido por Lula, a respeito do INSS

Em sua campanha eleitoral no decorrer de 2022, Lula falou a respeito de acabar com a fila do INSS de forma rápida, sendo esta também uma promessa do próprio ministro Carlos Lupi. Porém, passados 6 meses desde que o novo governo teve início, a situação pouco ou nada mudou.

Em entrevista recente, Lupi abordou o assunto, e frisou que a diminuição desta fila continua sendo um objetivo: sua expectativa é de que, no máximo até o final de 2023, todos os solicitantes tenham que aguardar no máximo a quantidade de dias prevista no prazo legal para análises e perícias, que é de 45 dias.

Atualmente, por sinal, este prazo tem variado muito, de acordo com o local no qual a pessoa mora e de acordo com o benefício que foi solicitado ao INSS.

Eis uma breve lista, para que se possa compreender o cenário atual:

36% dos solicitantes estão no prazo tradicional, de 45 dias;

24% dos solicitantes esperam de 46 a 90 para uma resposta;

27% dos solicitantes aguardam até 180 dias;

11% dos solicitantes chegam a esperar até um ano;

2% dos solicitantes precisam esperar mais de um ano.

Como frisado pelo próprio ministro, trata-se de uma situação vergonhosa, cujos casos não deixam de causar preocupação.

A boa notícia, porém, é de que em junho, assim como em abril e maio, o governo de fato conseguiu reduzir um pouco a fila que, até o mês de maio, especificamente, tinha pelo menos 1,8 milhão de solicitações.

O projeto piloto para agilizar os atendimentos do Instituto

Recentemente, o Instituto fez a implantação de um projeto piloto como tentativa de reduzir a fila de espera e reduzir, também, o número de pessoas que não vão à perícia médica quando a mesma é agendada: a autarquia estima que um a cada cinco futuros beneficiários não aparecem na data marcada.

Este projeto acontece por meio de contato direto: os próprios funcionários do INSS ligam para ao menos 5 mil pessoas todos os dias, uma semana antes da perícia em si, de modo a não deixar o cidadão se esquecer do compromisso marcado.

Esta semana, por sinal, ele entrará em uma fase completamente nova, cujo objetivo é ligar para 25 mil pessoas todos os dias.

Por fim, vale frisar que os números a respeito da fila que o governo tem buscado reduzir foram divulgados no Portal da Transparência na última semana. Este Portal nada mais é do que um sistema desenvolvido por Alessandro Stefanutto, atual presidente do INSS.

