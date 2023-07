Inscrições abertas para o Farmácia Popular; consiga os remédios sem pagar nada

Quando o assunto é saúde, nunca se deve economizar, pois ela é de suma importância para todos. Entretanto, há pessoas que infelizmente não conseguem custear alguns remédios por conta da situação socioeconômica na qual ela está inserida. Para ajudar as pessoas nesses casos, surgiu o programa Farmácia Popular, que auxilia no custeio de vários remédios, principalmente aqueles de uso contínuo, entenda mais sobre o assunto.

O que é o Programa Farmácia Popular?

O Programa em questão é mais um dos benefícios sociais que são concedidos pelo Governo, por intermédio dele, há a disponibilização de medicamentos que são amplamente usados na Atenção Primária à Saúde, a distribuição acontece através de parceria com farmácias privadas.

Ou seja, além de conseguir pegar os medicamentos na rede pública, o paciente também pode conseguir pegar os medicamentos nas farmácias que possuem convênio com o programa PFPB.

Lembrando que a depender do medicamento, ele pode ser totalmente gratuito ou subsidiado pelo Governo.

Quais remédios são gratuitos?

Basicamente, os remédios gratuitos são aqueles fornecidos para o tratamento de doenças crônicas, como asma, diabetes e hipertensão, desde o mês de Junho, também começou a ser disponibilizado remédios para osteoporose e anticoncepcionais.

Além disso, o programa também oferece uma espécie de “subsídio” para demais medicamentos, para as seguintes doenças:

Dislipidemia;

Rinite;

Doença de Parkinson;

Glaucoma;

Fraldas geriátricas.

Basicamente, o Governo paga uma parte e o cidadão paga outra. Ao todo, cerca de 11 doenças podem ser tratadas com medicamentos do programa em questão.

É preciso realizar algum cadastro?

Para ter direito aos remédios, basta que o cidadão vá até uma farmácia que esteja credenciada no programa e solicite o medicamento, gratuito ou com desconto. Lembrando que é preciso portar o documento de identidade e a receita.

Há bastante dúvidas acerca da receita da medicação, se ela necessariamente precisa ser emitida pela rede pública ou não. A verdade é que tanto faz, sendo receita da rede privada ou pública, o cidadão tem direito a receber o medicamento conforme as regras do programa.

Para identificar uma farmácia que faz parte do programa Farmácia Popular, basta acessar o site do Ministério da Saúde e verificar os endereços e os telefones das unidades. Além disso, é comum que na parte externa das farmácias, tenha algum adesivo informando que a farmácia em questão possui convênio com o programa.

Tudo isso é mais um esforço do Governo Federal em melhorar os aspectos de saúde da população, já que várias pessoas acabam não realizando o devido tratamento devido o custo das medicações. Em outros casos, a localidade onde a pessoa reside é longe das farmácias públicas, portanto, conseguindo retirar o remédio em farmácias privadas, fica melhor.