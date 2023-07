Brasileiros estão em PÂNICO com anúncio da Conta de Luz

Quem paga conta de luz todo mês no Brasil recebeu uma notícia consideravelmente preocupante esta semana: a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou novas tarifas relacionadas à transmissão de energia e, ainda, a receita anual relacionada às transmissoras.

Esta decisão poderá impactar cada fatura em aproximadamente 2,35%. Porém, as tarifas não começarão a valer de forma imediata, o que significa que a conta de julho, especificamente, não estará mais cara.

O impacto acima citado será sobre o reajuste que as distribuidoras fazem sempre que o contrato de concessão faz aniversário. Esse ajuste, de modo geral, acontece todos os anos, e agora será um pouco mais alto.

Ou seja: os consumidores serão afetados em diferentes momentos.

As previsões sobre a conta de luz para o resto de 2023 já existem | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A respeito da receita anual relacionada às transmissoras

A Agência aprovou para 2023 e também para 2024 o valor de nada menos que R$ 48,7 bilhões para a RAP (Receita Anual Permitida), sendo um montante 14,3% maior do que o do ciclo anterior.

Esta receita, por sua vez, nada mais é do que a remuneração que as transmissoras recebem, em troca de operarem o tão importante serviço público de levar energia elétrica até as casas dos brasileiros.

A Aneel usou como justificativa para seu cálculo o fato de que o limite para a receita em questão teve alta pelo fato de que pouco mais de 20 novos empreendimentos entraram no sistema responsável por transmitir energia.

Além disso, as alterações no cronograma de obras e o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) interferem no valor.

Conta de luz com bandeira verde no mês de julho

Em julho, a Agência decidiu que a bandeira verde será mantida em todo o país, o que já vem acontecendo desde abril do ano passado. Ou seja: a conta de luz está mais barata, uma vez que esta bandeira não representa cobrança adicional.

Em resumo, a Aneel tem um sistema voltado para bandeiras tarifárias, por meio do qual coloca valores extras nas faturas, sendo que tais bandeiras existem na cor verde (sem cobranças extras), e ainda nas cores vermelha e amarela (atreladas a cobranças).

Este sistema existe desde 2015, permitindo que os consumidores consigam conhecer um pouco mais os custos ligados à geração de energia no Brasil.

Além disso, também tem o objetivo de diminuir os impactos ligados aos orçamentos de cada distribuidora.

O uso da bandeira sem cobrança em 2023

Mesmo que a Agência tenha feito a afirmação de que em 2023 a bandeira verde poderia não ser usada, trata-se de algo que não chegará a acontecer, para alívio de quem paga a conta de luz mensalmente.

E a manutenção da bandeira verde é possível pelo fato de que os reservatórios estão com boas quantidades de água: dados atuais do NOS mostram que o nível de armazenamento em vários cantos do país está em pelo menos 80%.

Ou seja: mesmo que os próximos meses sejam de pouca chuva, a água que está nos reservatórios agora tem chances de atender às necessidades de geração de energia pelo resto do ano, mantendo os preços da conta de luz mais estáveis.

