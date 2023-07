Comunicado: auxílio educacional de R$ 2 MIL anima os brasileiros

Após passar por outra avaliação e receber alguns vetos, o Auxílio Educacional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) terá alguns elementos reformulados, a exemplo de chance de avaliação remota.

Trata-se de um auxílio que pode chegar a R$ 2 mil, o que definitivamente é animador para boa parte dos brasileiros.

Logo, quem tem interesse no assunto, e também em como conseguir este benefício, não pode deixar de ler os próximos tópicos para obter mais informações.

Auxílio Educacional está diretamente ligado à Capes | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A relação da Capes com a produção científica no país

A Capes nada mais é do que uma instituição que está atrelada diretamente ao Ministério da Educação, tendo o objetivo de consolidar os cursos de nível superior e, também as pós-graduações strictu sendu e lato sensu no país.

Ela basicamente tem a função de regulamentar os cursos, sempre buscando a garantir máxima qualidade no que diz respeito a eles e no que diz respeito à pesquisa científica feita pelos brasileiros. Por meio de incentivos, esta instituição impulsiona consideravelmente a educação acadêmica.

Inclusive, existe até mesmo a nota da Capes, cujo papel é qualificar as universidades e os cursos superiores de todo o Brasil: os próprios docentes que estão vinculados a cada instituição fazem a avaliação.

Por meio da avaliação em questão, torna-se possível obter parâmetros que determinem quais são as melhores escolhas que um estudante pode fazer, tanto em termos de cursos quanto em termos de instituições bem qualificadas.

Do que se trata o Auxílio Educacional citado

Desde o ano de 2011 a Capes tem estabelecido um programa que busca apoiar os profissionais que atuam nas avaliações feitas anualmente: são estas pessoas que avaliam as competências acadêmicas.

Antes do ano em questão, esse trabalho ocorria quase que de forma voluntária, uma vez que os avaliadores não recebiam nada em troca. Então, por meio da portaria de número 16 da ABRAMES, do início de 2011, houve a regulamentação de um pagamento para esta atividade.

Porém, existe uma etapa de avaliação remota (feita à distância) que a portaria não contemplava, o que levou à reformulação das normas recentemente.

Assim sendo, o valor pago neste Auxílio Educacional passa a ser de R$ 2 mil.

A quem este Auxílio Educacional é voltado

Embora seja uma oportunidade ótima, este Auxílio Educacional é voltado realmente para um público muito específico, sendo ele composto por:

Funcionários iminentes que têm participação nas avaliações das instituições de curso superior, de seus cursos, da performance dos professores e dos projetos;

Servidores sem nenhum vínculo com FNDE, INEP e Capes;

Profissionais que estão exercendo a docência no ensino superior ou básico, seja em instituição privada ou pública.

Existem ainda outras normas relacionadas ao recebimento do benefício, incluindo aquela relacionada à lista de atividades que de fato podem ter remuneração.

E, claro: os beneficiários terão que enviar cada relatório de avaliação corretamente.

Por fim, vale frisar que quem deseja receber este Auxílio Educacional precisa fazer um cadastro no site da própria Capes.

Antes, o Serviço de Auxílio Educacional (SAE) tinha um banco de dados exclusivo para a seleção dos beneficiários, e espera-se que o mesmo aconteça na nova versão do auxílio.

Porém, ainda não há uma página específica que seja oficial para esse tipo de cadastro, além do site já citado.

