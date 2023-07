Como receber o selo azul no Instagram para ter o perfil verificado

Unanimidade quando o assunto é postagem de fotos, vídeos e até mesmo campanhas publicitárias, o Instagram tem em um de seus recursos o sonho de todo usuário comum: o selo azul de perfil verificado. Realidade apenas para pessoas famosas até um tempo atrás, o desejado status já pode ser obtido pagando uma mensalidade através do Meta Verified, no entanto, se você não deseja pagar pela “fama”, ainda há meios de se conquistar o selinho. Conheça os meios para ter sua conta verificada gratuitamente.

Meta Verified dá ao usuário o selo de verificado por R$ 55 ao mês, mas ainda há meios de conseguir de graça | Imagem: Solen Feyissa / unsplash.com

Como conseguir o selo azul pelo Meta Verified

Criado pela equipe de Mark Zuckerberg, o Meta Verified é uma assinatura mensal para que o usuário receba o selo de perfil verificado em sua conta no Instagram. O valor cobrado a cada 30 dias pela plataforma é de 55 reais e é preciso usar o aplicativo do smartphone para acessar a opção na Central de Contas do Instagram. O pagamento é feito através das lojas de aplicativos, como a Play Store em aparelhos Android e App Store em Iphones. Para cancelar a assinatura o processo é o mesmo.

Siga o passo a passo para conseguir o selo azul pelo método pago:

Acesse o Meta Verified : Vá para a guia do perfil, clique no menu (canto superior direito) e selecione o Meta Verified — opção com o ícone de verificado.

: Vá para a guia do perfil, clique no menu (canto superior direito) e selecione o Meta Verified — opção com o ícone de verificado. Clique em Assinar: Na próxima tela, que lista os benefícios incluídos na assinatura, toque em “Assinar”.

Na próxima tela, que lista os benefícios incluídos na assinatura, toque em “Assinar”. Escolha o perfil a ser verificado : Selecione para qual perfil da Central de Contas deseja se cadastrar no Meta Verified, e confirme clicando em “Cadastre-se”.

: Selecione para qual perfil da Central de Contas deseja se cadastrar no Meta Verified, e confirme clicando em “Cadastre-se”. Faça a assinatura do Meta Verified: Clique em “Pagar agora” e conclua a adesão pela lojas der aplicativos do seu smartphone (App Store ou Play Store). Depois do pagamento, você precisará enviar a foto de um documento de oficial para confirmar a identidade. Após este processo, deve aguardar até 48 horas para receber a confirmação do Instagram.

Para aderir ao plano de assinatura do Meta Verified, é necessário preencher alguns requisitos, como:

Ser maior de 18 anos;

Ter um perfil associado ao seu nome real com uma foto que mostre seu rosto;

Documento de identidade que corresponda ao nome e foto do perfil;

Ter um histórico de atividade e de publicações;

Seguir os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade;

Ativar a autenticação em duas etapas no Instagram.

Como solicitar a verificação da conta gratuitamente

A segunda forma de ter um selo azul no Instagram é através do formulário de solicitação. Apesar de estar disponível para qualquer pessoa, a rede social afirma que a conta precisa representar uma pessoa ou empresa notável, marcas ou entidades famosas e muito pesquisadas na internet. No entanto, se você se enquadra em um dos requisitos pode seguir o passo a passo abaixo:

Acesse as configurações do Instagram

Na guia do seu perfil, acesse o menu (canto superior direito) e selecione “Configurações e privacidade”. Acesse as ferramentas da conta

Role a tela e selecione a opção “Tipo e ferramentas da conta”. Inicie o processo de verificação

Agora toque em “Solicitar verificação” e preencha o formulário com nome completo, documento de identidade oficial emitido pelo governo (pode ser CNH, RG ou passaporte) e forneça detalhes sobre a notoriedade da conta.

Após o preenchimento da solicitação de verificação, será necessário entrar na lista de espera e aguardar a análise do Instagram para fornecer ou não o selo. Este pode ser um processo mais demorado que o do Meta Verified, considerando que não envolve pagar por uma assinatura e exige uma análise mais cuidadosa do perfil que pediu a verificação. Outro fator importante é que a conta deverá ser pública. Perfis privados terão a solicitação de verificação de conta negada pelo Instagram.

