Poucos conhecem: macete secreto para proteger a bateria do celular

São milhares de brasileiros que saem de casa cedo e voltam apenas de noite, porém eles precisam na correria do dia utilizar o celular e nem sempre a bateria é o suficiente para aguentar o dia inteiro. Só que como tem pessoas que usam para trabalhar, estudar, entre outros, tem como garantir que essa bateria dure até o final do dia.

A maioria das pessoas deixam o celular a noite inteira carregando, só que isso não é recomendado. Confira abaixo o que pode fazer para proteger a bateria do celular. A melhor forma de proteger é carregando por adaptativo, vamos te ensinar.

confira sobre o carregamento adaptativo. Imagem: rawpixel / FreePik

Qual é esse carregamento?

A pessoa que deixa o celular conectado na tomada carregando por durante horas, isso sobrecarrega a bateria do mesmo e diminui a capacidade ao longo prazo. É durante esse período que o carregamento adaptativo começa a funcionar, é uma tecnologia que o aparelho aprende o seu padrão de uso.

Por isso, o celular observa os horários em que você tem costume de plugar e desconectar o carregador da tomada, através dessa observação ele entende qual é o melhor momento para carregar e quando parar, sem exigir que a bateria fica consumindo a carga.

O carregamento adaptativo é melhor em vários pontos, como por exemplo a temperatura do ambiente e qual o tipo de carregador que está sendo utilizado, ou seja, ele vai ajustar a velocidade do carregamento de acordo com as variáveis.

Como ativar isso no meu celular?

Muitas pessoas não conhecem esse truque de preservar a bateria do celular, para isso acontecer com o seu basta ativar o carregamento adaptativo nas configurações do seu celular, lembrando que dependendo do modelo do celular é possível que a opção esteja em um lugar diferente, mas geralmente é encontrada nas opções de bateria ou energia.

O carregamento adaptativo vai funcionar melhor quando utilizar o carregador original no modelo do celular, ao qual é fabricado pela mesma empresa.

