Bolsa Família será MENOR para estes grupos em JULHO; veja os valores

Menor valor no Bolsa Família de julho? Uma mudança expressiva atingirá os bolsos de alguns beneficiários do Bolsa Família. A partir de agora, determinadas famílias terão uma redução de 50% na transferência de renda recebida regularmente. O motivo da nova medida é a Regra de Proteção do Bolsa Família, um dispositivo concebido para manter beneficiários no programa, porém, com um desconto significativo no valor do benefício.

Com a nova regra de proteção do Bolsa Família, a família que tiver um aumento na renda per capita, incluindo aquelas com um membro menor, terá o benefício reduzido em 50%. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família tem valor menor neste mês?

Segundo normativas do Governo Federal, para ter direito ao benefício do Bolsa Família, a renda per capita familiar não deve exceder R$ 218 por mês. Isso significa que a renda total do núcleo familiar, ao ser dividida pelo número de integrantes da casa, não deve ultrapassar o valor previamente estabelecido.

Agora, com a introdução da nova Regra de Proteção, a lógica sofre uma alteração. As famílias que, a partir de 2023, começaram a receber outro benefício governamental ou obtiveram uma elevação da renda per capita através de um trabalho, não serão excluídas do Bolsa Família. Entretanto, o valor do benefício recebido sofrerá uma redução de 50%. Desta forma, uma família que antes recebia R$ 710 por mês, passará a receber apenas R$ 355.

É essencial lembrar que a renda per capita familiar ainda não pode ultrapassar meio salário mínimo, atualmente estabelecido em R$ 660. Caso a renda familiar exceda este limite, a família será automaticamente desligada do programa de transferência de renda. Esta regra entrou em vigor no mês de julho.

Com a nova regra, surgem questionamentos sobre o novo valor a ser recebido pelo Bolsa Família. Para entender melhor, é necessário compreender a lógica do repasse do benefício. Atualmente, o valor repassado deve equivaler à soma de R$ 142 por pessoa que compõe o núcleo familiar. Isso implica que quanto maior o número de membros residindo no mesmo domicílio e compartilhando da mesma renda, maior será o valor do benefício.

Entenda as regras

Contudo, essa regra se aplica apenas a famílias com cinco ou mais integrantes. Famílias menores, com até quatro pessoas, não estão incluídas nesta regra. Se estivessem, sofreriam uma redução significativa no montante recebido. Portanto, essas famílias continuarão a receber o valor regular de R$ 600. Com o desconto de 50%, o novo valor do benefício, para as famílias que tiveram um aumento na renda, pode ser distribuído da seguinte maneira: famílias com até 4 integrantes receberão R$ 300; com 5 integrantes, R$ 355; com 6 integrantes, R$ 426; com 7 integrantes, R$ 497; com 8 integrantes, R$ 568; com 9 integrantes, R$ 639; e, finalmente, com 10 integrantes, R$ 710.

Além disso, é importante mencionar o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de julho. Os repasses são realizados nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo um calendário escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. O período de pagamento começa no dia 18 de julho e se estende até o dia 31 do mesmo mês.

Os valores continuam sendo depositados na conta digital do Caixa Tem e podem ser sacados em qualquer agência, caixa eletrônico ou casa lotérica. Para isso, é necessário apresentar um documento original com foto e o cartão do Bolsa Família. O beneficiário também pode optar por realizar transferências ou pagamentos através do aplicativo digital Caixa Tem, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

