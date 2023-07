Novo TRUQUE do WhatsApp fará os grupos mais divertidos; aprenda

Novidade em grupos do WhatsApp – O universo do WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo, está prestes a sofrer uma revolução. Em breve, a plataforma planeja introduzir uma nova funcionalidade que promete transformar a experiência de conversas em grupo, tornando-a ainda mais eficiente e organizada.

O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso que tornará os bate-papos em grupos ainda melhores, permitindo aos usuários definir a duração do pin das mensagens fixadas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Grupos do WhatsApp tem nova função?

Esse novo recurso do WhatsApp promete tornar o uso dos grupos mais dinâmico, agregando uma funcionalidade inovadora. Informações obtidas a partir de uma captura de tela que vazou recentemente indicam que os usuários poderão em breve determinar a duração do pin em uma mensagem de grupo. Essa característica permitirá que os usuários selecionem um período específico de tempo após o qual a mensagem fixada será automaticamente liberada.

Embora seja uma mudança discreta, acredita-se que será de grande importância para quem usa frequentemente os grupos do WhatsApp. Imaginem, por exemplo, um grupo familiar no qual os detalhes de um evento importante precisam ser compartilhados: a mensagem com essas informações poderia ser fixada no topo para garantir que todos no grupo a vejam. Do mesmo modo, em um ambiente de trabalho, essa funcionalidade poderia ser útil para assegurar que os membros do grupo estejam cientes de informações específicas por um determinado período de tempo.

As mensagens fixadas são um recurso que foi lançado no Whatsapp em fevereiro, e a plataforma tem se empenhado em otimizá-lo. Segundo informações do WABetaInfo, as mensagens fixadas têm como objetivo fornecer aos usuários uma ferramenta que permita que informações ou anúncios importantes sejam destacados no início de uma conversa, garantindo sua visibilidade e evitando que sejam ofuscados por outras mensagens.

A expectativa é de que o novo recurso de duração do pino de mensagem ofereça às pessoas uma maneira conveniente de garantir que informações relevantes e oportunas permaneçam visíveis por um período desejado. Após o tempo definido, a mensagem seria automaticamente desafixada, contribuindo para uma conversa mais organizada, atualizada e clara.

Testes beta

Vale ressaltar que, como acontece frequentemente com testes beta, ainda é muito cedo e os líderes do WhatsApp podem optar por não disponibilizar esse novo recurso para o público em geral. No entanto, se a ansiedade para acessar as novidades for grande, inscrever-se no WhatsApp beta é uma maneira eficaz de obter os novos recursos em primeira mão.

O processo para se tornar um testador beta no WhatsApp é relativamente simples. No sistema Android, por exemplo, os usuários devem acessar o Google Play e procurar pelo WhatsApp. Em seguida, ao rolar a página, eles encontrarão a opção “Torne-se um testador beta”. Clicando no botão “Estou dentro” e depois em “Participar”, o usuário confirmará sua intenção. A partir desse momento, é necessário apenas aguardar a atualização para a versão beta do aplicativo.

No entanto, é importante destacar que o processo para aderir ao beta do WhatsApp no iOS é um pouco mais complexo e tem uma capacidade limitada. Apesar disso, a expectativa em torno das novas funcionalidades do WhatsApp demonstra o compromisso da plataforma em proporcionar uma experiência de usuário cada vez mais eficiente e satisfatória.

