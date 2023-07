Benefícios do Caixa Tem aos clientes surpreendem e poucos conhecem; veja a lista

O Caixa Tem é um aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. Seu desenvolvimento aconteceu durante a pandemia da covid-19. Através do Caixa Tem os brasileiros passaram a receber o auxílio emergencial. Posteriormente esta aplicação tornou-se oficial até mesmo para o repasse dos benefícios sociais, como é o caso do Bolsa Família. Entretanto, o Caixa Tem possui mais de 20 benefícios que poucos conhecem e podem ser bem úteis durante o cotidiano. Atualmente o aplicativo é um dos mais importantes no Brasil.

Caixa Tem é um dos apps mais populares do segmento

Este aplicativo é um dos mais populares do segmento porque através dele é possível ter acesso a inúmeras informações dos benefícios sociais e principalmente quando há ou não o bloqueio da conta do titular. Qualquer pessoa pode ter uma conta Caixa Tem, até mesmo quem não recebe benefícios do Governo Federal.

Está disponível para download tanto para dispositivos Android como iOS. Encontra-se em sua versão 1.78 e desde o seu lançamento foi aprimorando cada vez mais a experiência dos usuários. A cada atualização novos benefícios e funções são implementadas.

Dentro do aplicativo é possível consultar renda, patrimônio, etc. Tudo isso deve ser informado diretamente no momento do cadastro. É possível realizar transações no aplicativo, mas há limites que devem ser respeitados.

Como se cadastrar no Caixa Tem?

O processo é bem simples e gratuito. O usuário precisa entrar na sua loja de aplicativos e pesquisar por “Caixa Tem”. O primeiro aplicativo oficial que aparecer deverá ser instalado. Feito isso, o usuário precisar entrar no app e clicar em “Cadastro”. A partir daí, é necessário preencher as informações pessoais.

O futuro cliente precisa informar o nome completo, CPF, RG, endereço residencial, telefone, etc. Anexar os documentos exigidos e posteriormente enviar o cadastro para análise. Geralmente esse processo não demora mais que dois dias úteis, mas dependendo da demanda pode demorar um pouco mais.

Portanto, é válido lembrar que todos os clientes Caixa Tem precisam estar com os dados atualizados e possuírem documentos válidos e ativos no Brasil.

Todos estes benefícios estão disponíveis

Há um total de mais de 20 benefícios e serviços disponíveis aos clientes Caixa através do Caixa Tem. Tal como consulta de extrato, consulta de NIS, consulta do Bolsa Família, etc. Veja abaixo todos os serviços disponíveis.

Atualização de cadastro;

Seguro Apoio Família;

Abono salarial;

Habitação Caixa;

Informe de Rendimentos;

Negociação de dívidas;

Caixa Para Elas;

Empréstimo;

Meu NIS (Número de Inscrição Social);

Extrato;

Dicas financeiras;

Consulta de comprovantes;

Recarga de telefone;

Pagar na lotérica;

Pagar na maquininha;

Pagamento de contas;

Seguro-desemprego;

Cartão de crédito;

Serviços Rapidex;

Bolsa Família;

Depósitos;

Cartão de débito virtual;

Transferências;

Pix;

Open Finance;

Saque sem cartão.

Possui diversos benefícios, não somente para os brasileiros beneficiários do Bolsa Família quanto para os trabalhadores brasileiros.