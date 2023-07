Cada vez mais o cartão de crédito faz parte da vida dos brasileiros. Atualmente os jovens e adolescentes estão ganhando ainda mais cedo uma certa independência financeira. Com isso é necessário ter acesso a um bom cartão de crédito. A grande maioria dos bancos não oferecem cartão de crédito para menor de idade. Entretanto, o Nubank através de uma modalidade específica passou a disponibilizar essa opção aos clientes. Agora menor de idade pode ter cartão de crédito. Veja como funciona e quem tem direito.

Cartão de crédito do Nubank pode ser enviada a menores de 18 anos | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o cartão de crédito para menor de idade?

Trata-se de uma modalidade bem específica do Nubank. É fato que o menor de idade não pode ter cartão de crédito em seu nome, entretanto, através de um titular maior de idade o menor pode ter direito a um cartão de crédito adicional vinculado à conta do titular.

Este cartão ficará no nome do menor de idade, entretanto, controlado pelo titular do cartão. No geral são os responsáveis do menor que gere o cartão de crédito, entretanto, não é um padrão obrigatório a ser seguido.

O cartão funciona da mesma maneira que o tradicional. Na maioria dos casos os cartões adicionais compartilham o limite com o cartão principal. O jovem pode usar para o que quiser, sem que haja impedimentos.

É possível realizar compras online, pagamentos recorrentes, etc. É necessário ter no mínimo 12 anos para ter acesso ao cartão de crédito. Haja vista que há essa mínima restrição financeira a fim de que o dono do cartão adicional já tenha uma certa maturidade financeira.

Como solicitar o cartão de crédito?

É bem simples. O titular do cartão precisa ter crédito aprovado no Nubank. É ideal que o limite seja um pouco mediano, a fim de ser possível compartilhar com vários cartões. Por exemplo: caso o limite seja de R$ 3 mil, pode estipular R$ 1 mil para cada cartão de crédito adicional.

Basta ir na aba de cartões do Nubank, clicar em mais opções e ir em “pedir cartão adicional”. Com isso o cliente irá pedir o cartão de crédito adicional em nome do menor de idade.

Cada cartão possui uma senha própria, data de validade e CVC. É importante que o cartão seja pedido através de um terceiro maior de idade, caso contrário, não será possível criar uma conta sendo menor de idade. Exceto alguns bancos como o Bradesco permitem a criação: mas no caso de estágios envolvendo o Governo.

O cartão não possui anuidade e desse modo o menor de idade só irá pagar pelo seu uso. Logo, caso não use o cartão de crédito não deverá pagar qualquer outro valor. Algumas entidades financeiras cobram anuidade dos cartões de crédito.

Quais cuidados devem ser tomados?

O menor de idade precisa ter bastante cuidado na gestão financeira. Haja vista que é uma responsabilidade muito grande. Entretanto, estar tudo sob o controle do titular é o ponto chave para evitar possíveis problemas.

A fatura do cartão de crédito adicional será incluída nas faturas do titular, desse modo, é de inteira responsabilidade do titular do cartão pagar as faturas em dia.

Caso haja problemas ou conflitos, o Nubank não irá arcar com qualquer medida. Por esse motivo: cuidados como este devem ser tomados. Por isso o que os especialistas recomendam é que essas ações sejam feitas entre pais e filhos.