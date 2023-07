O Bolsa Família é um dos benefícios sociais mais populares do Brasil. Por intermédio dele os brasileiros inscritos recebem a partir de R$ 600 todos os meses. Nos últimos meses o programa sofreu várias mudanças e a maioria benéficas para os beneficiários. Dentre elas: a atualização do cartão. Agora os beneficiários vão receber um novo cartão do Bolsa Família — sua mudança não é apenas no layout, e sim, em suas funcionalidades. Entenda o que muda e quem tem direito ao novo cartão.

Quem tem direito ao NOVO CARTÃO CAIXA do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa começa a entregar novos cartões

Todos os beneficiários do programa devem receber o novo cartão até o fim do ano. Em algumas localidades — isto é, as mais distantes das grandes cidades situadas no interior, o cartão é entregue a partir de agências móveis da Caixa Econômioca Federal. Através dos novos cartões será possível realizar saques rápidos do benefício.

Democratizando ainda mais a todos os usuários, nem todos possuem acesso ao Caixa Tem para realizar tarefas simples: como consultar o extrato do benefício. Nas demais localidades o cartão será entregue pelos Correios.

Tal como aconteceu durante a entrega do cartão do Auxílio Brasil, os beneficiários receberam diretamente em sua casa. Através do cartão os beneficiários terão acesso a todos os benefícios e saques do Bolsa Família.

O cartão é totalmente gratuito e todos os brasileiros têm direito. É de suma importância que os brasileiros estejam com os dados atualizados no programa, a fim de que o cartão seja entregue no endereço correto.

O que muda nesse cartão?

O novo cartão do Bolsa Família permite que o beneficiário realize o saque mensalmente nas agências Caixa. Lembrando que na falta do cartão para saque o beneficiário pode usar a modalidade de saque sem cartão, através do Caixa Eletrônico.

A partir disso, todos os benefícios oriundos do cartão Bolsa Família já estarão diponíveis. Este cartão conta com a função débito. Portanto, caso o beneficiário não queira sacar o dinheiro e sim usá-lo durante o cotidiano como “débito” também poderá.

No caso das localidades distantes — os agentes da Caixa irão criar uma nova senha para liberação das transações no cartão e ensinar os beneficiários a usarem. Lembrando que a compra no débito exige que o beneficiário tenha saldo em conta. Além disso, a conta continuará funcionando como conta poupança.

Novos valores disponíveis

Esta mudança vem em boa hora. Muitos beneficiários vão receber valores superiores a R$ 1 mil. De acordo com a quantidade de membros familiar e o perfil de cada um. Por exemplo: famílias que possuem duas crianças com idade entre zero e seis anos, têm direito ao adicional de R$ 300.

Logo — os R$ 600 já se torna R$ 900. Caso haja outros membros com direito aos adicionais, o valor pode ultrapassar os R$ 1 mil. Não sendo necessário sacar o valor na data específica, podendo deixá-lo rendendo e posteriormente retirar o valor ou usar o saldo através do cartão de débito.

Até então os cartões antigos ainda funcionam, mas a partir da confecção dos novos cartões e entrega: o que tudo indica é que os cartões anteriores não irão mais funcionar, podendo ser descartados corretamente.