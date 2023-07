ESTES beneficiários do INSS podem comemorar grande vitória! Pagamento vai aumentar

Como já está sendo compartilhado, muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão poder receber em breve uma correção que deve aumentar os valores dos benefícios, isso já é muito esperado por todos. Esses lotes incluem valores diferentes aos benefícios por incapacidade calculados de forma incorreta que ocorreu entre 2002 a 2009.

Lembrando que o penúltimo lote da revisão do artigo 29, também conhecida como a revisão dos auxílios, foi pago no mês de maio pela autarquia, é uma correção que aumentou a quantia recebia por quem receber a aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente ou pensão por morte.

Revisão do artigo 29

Muitas pessoas só escutam falar sobre, mas não sabem o que é. Os benefícios por incapacidade concedidos entre os anos de 2002 a 2009 são calculados considerando 100% das contribuições previdenciárias feitas pelo trabalhador. E segundo a regra em vigência, os 20% menores salários de contribuição deveriam ter sido descartados antes do cálculo, e deixa apenas os 80% maiores.

Esse erro gerou redução nos valores do pagamento de milhares de segurados, e devido a isso o Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical) fez uma ação e conseguiu essa revisão.

Esse processo de ressarcimento dos segurados iniciou em 2013, mas ainda não foi encerrado ainda tem 148,5 mil pessoas esperando por essa correção.

Prazo para finalizar as revisões

Conforme informações do INSS, os dados dessas pessoas que não receberam foram notificados dessa forma: “apresentaram inconsistências na tentativa de processamento pelo sistema, pois são benefícios mais complexos, como, por exemplo, benefícios com pensão desdobrada.”

O órgão também informou um prazo de 12 meses para finalizar as revisões e os pagamentos para aqueles que estão de fora, é um pedido de tempo extra ao qual foi questionado pelo Ministério Público e pelo Sindnapi, e devido a isso o INSS vai ter que apresentar um plano de pagamento em até 30 dias.

Os aposentados e os outros segurados por incapacidade com direito a revisão do artigo 29 precisam estar atento no que está próximo a acontecer.

