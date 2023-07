Limite automático é o melhor caminho para aumentar crédito do Nubank

O banco digital do Nubank é um dos mais utilizados aqui no Brasil, o cartão do Nubank é um dos mais desejados pela facilidade para aproveitar o cartão para fazer compras, e devido a essa estabilidade o cartão roxinho já conseguir passar de outros bancos que são mais tradicionais.

Porém, tem uma questão que está deixando as pessoas incomodadas quando estão recebendo o seu cartão, que é o limite baixo, e assim o poder de compra fica limitado e o cartão acabada não acumulando benefícios, e depois de ouvir essas reclamações o Nubank decidiu lançar a ferramenta Nu Limite Garantido.

confira como funciona para aumentar o limite. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nu Limite Garantido

Com essa nova ferramenta do Nubank todos os usuários terão chances de aumentar o limite do cartão de crédito bem simples, assim o Nu Limite Garantido vai utilizar as Caixinhas do Nubank como subsídio para o limite ser liberado rapidamente para o cliente.

Assim que solicitar o aumento do limite deve optar pela opção “Nu Limite Garantido” e depois que selecionar é preciso depositar uma quantia que seja aumentar o limite na caixinha, os valores são a partir de R$ 1, assim que o valor já começar a ser reservado na caixinha o limite vai aumentando automaticamente.

Os valores depositados passam a funcionar como uma espécie de garantia para o consumir não arcar com as compras feitas no cartão, não é de uma forma pré-paga e sim de uma garantia dada ao banco. Ou seja, o valor só será descontado da conta se você e não ter dinheiro suficiente para pagar a fatura na data.

Ao contrário, o dinheiro permanecerá guardado e também rendendo, para continuar como garantia para a fatura do próximo mês.

Veja também: Nubank permite pagamento de fatura de um jeito DIFERENTE

Aumento do limite com organização

A ideia central do Nubank é ajudar os seus consumidores para conseguir tornar o aumento do limite com organização e consciência, simples e prático, pois é isso que os clientes questionavam.

Por isso o Nu Limite Garantido deve servir aqueles que estão organizando os gastos no cartão de crédito.

Veja também: Nubank estabelece limite para usar Pix no crédito; confira