Caixa confirma parcela especial de R$ 1.136 para benefício de julho

Caixa vai pagar benefício turbinado neste mês – Preparando-se para a próxima terça-feira, dia 18, milhões de famílias brasileiras se encontram às vésperas de receber os pagamentos referentes ao mês de julho pelo Programa Bolsa Família. As expectativas crescem, uma vez que os montantes a serem creditados prometem seguir uma similaridade com os valores liberados no mês anterior, o que pode levar algumas famílias a receberem quantias expressivas, que chegam até R$1.136.

As famílias que se enquadram nos requisitos do Bolsa Família poderão receber um benefício disponibilizado pela Caixa de até R$1.136, valor determinado de acordo com o número de integrantes do grupo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Benefício será pago pela Caixa

Tal cenário se deve à nova estrutura do Bolsa Família, que começou a operar em junho, apresentando uma cesta de benefícios reformulada, fruto de um lançamento realizado em março pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), órgão responsável pela gestão do programa. Esse conjunto de medidas segue em vigor até que novas alterações sejam definidas pelo governo.

Nesse contexto, a rodada de pagamentos de julho mantém a mesma configuração observada em junho, caracterizada pela liberação de uma parcela de valor elevado para cada família. O montante é determinado de acordo com as características de cada núcleo familiar, considerando-se aspectos como a presença de gestantes ou de menores de idade entre os beneficiários.

Com a reconfiguração do Bolsa Família, o benefício principal agora se desdobra em quatro modalidades diferentes, todas passíveis de serem recebidas de forma conjunta, desde que a família atenda aos requisitos específicos de cada um. O chamado Benefício de Renda de Cidadania, por exemplo, garante o valor de R$142 para cada membro do grupo familiar beneficiário.

Nesse sentido, as famílias numerosas, compostas por cinco ou mais membros, podem receber um valor a partir de R$710 apenas com o benefício principal. Isso representa uma considerável elevação em comparação aos R$600 que eram pagos de maneira uniforme, tanto para famílias menores quanto para as maiores, em uma situação que era considerada injusta.

Já as famílias menores, com quatro ou menos integrantes, continuam a receber o valor de R$142 por pessoa, mas têm a garantia de obter ao menos R$600 todos os meses. Isso é possível graças ao Benefício Complementar, uma das modalidades do Bolsa Família, que assegura a diferença necessária para atingir o valor mínimo obrigatório.

Adicionais do programa

Dentro desse novo esquema, o Bolsa Família ainda incorpora dois benefícios adicionais. O primeiro é o Benefício Primeira Infância, que garante uma quantia extra de R$150 por mês para cada criança com até seis anos de idade presente na composição familiar. O segundo é o Benefício de Renda variável, destinado a mulheres grávidas, jovens com menos de 18 anos e crianças acima dos 07 anos, que recebem R$50 extras por mês. No entanto, para serem elegíveis, as gestantes devem estar realizando acompanhamento pré-natal e os menores de idade devem cumprir frequência escolar de, no mínimo, 75%.

De acordo com esse conjunto de benefícios do novo Bolsa Família, é possível afirmar que os pagamentos de julho abrangerão todas as faixas de valores. Uma família composta por oito adultos, por exemplo, sem a presença de menores de idade ou mulheres grávidas, poderá receber até R$1.136 (8 X R$142 = R$1.136) em julho. No entanto, há inúmeras combinações possíveis, e para determinar o valor exato a ser recebido, basta verificar a quantidade de membros na família e quais critérios do programa são atendidos. A soma de todas essas variáveis resultará na quantia a ser paga em julho.

