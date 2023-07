Especialista revela 2 configurações SECRETAS do WhatsApp que devem ser alteradas agora

Configurações importantes no WhatsApp – A popularidade do WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais utilizados globalmente, o torna um alvo potencial para criminosos cibernéticos. Contudo, a boa notícia é que existem diversas configurações do aplicativo, ainda pouco exploradas pelos usuários, que têm o potencial de ampliar a segurança de suas informações e conversas.

As configurações de privacidade do WhatsApp permitem que você personalize quem pode ver seu perfil e status, oferecendo uma camada extra de proteção para sua privacidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aprenda a usar estar configurações do WhatsApp

O aplicativo conta com uma série de recursos que podem contribuir para o fortalecimento da segurança das contas dos usuários, embora muitos desses recursos ainda sejam desconhecidos por grande parte do público. Essas configurações podem fazer toda a diferença quando se trata de garantir a proteção contra potenciais invasões e uso indevido de dados.

Uma das configurações mais importantes, segundo Tom Davidson, diretor sênior da empresa de segurança cibernética Lookout, é a verificação em duas etapas. De acordo com Tom, essa verificação é a primeira barreira de defesa contra qualquer indivíduo que tente acessar suas mensagens ao configurar o número do usuário em outro dispositivo. Quando a verificação em duas etapas está ativada, o usuário é solicitado a inserir um PIN antes que o número possa ser associado ao WhatsApp, proporcionando uma camada adicional de proteção, mesmo que alguém consiga obter seu nome de usuário e senha.

Porém, essa não é a única maneira de aumentar a segurança no uso do WhatsApp. Existem outros recursos escondidos dentro das Configurações do aplicativo, mais especificamente na guia de Privacidade. Segundo Tom Davidson, essa seção do aplicativo permite ao usuário definir uma série de configurações relacionadas à privacidade, como a visibilidade do perfil e do status. Além disso, o usuário pode configurar um bloqueio de tela e ativar a desativação de confirmações de leitura, o que permite maior controle sobre a visualização de suas mensagens.

Atualizações

Outro fator importante é o cuidado com a atualização do dispositivo utilizado para acessar o aplicativo. Brian Higgins, especialista em segurança da Comparitech, ressalta que ao instalar o WhatsApp em um novo dispositivo, a privacidade do usuário é redefinida para as configurações de fábrica. Por isso, ele recomenda que os usuários verifiquem e atualizem suas configurações de privacidade com regularidade. Além disso, sugere que ‘limpem’ sua lista de contatos periodicamente, eliminando contatos inativos ou desconhecidos.

Outra recomendação importante é manter o telefone e os aplicativos atualizados com os patches de software mais recentes. Essas atualizações, muitas vezes, incluem correções de segurança importantes que eliminam bugs utilizados por hackers para atacar o dispositivo. Além disso, é preciso ter cautela com qualquer pessoa que solicite informações pessoais, como detalhes do cartão de crédito ou códigos de login, mesmo que a mensagem pareça vir de um amigo.

Finalmente, é importante saber que, se um hacker obtiver acesso à sua conta do WhatsApp, o usuário pode retomar o controle fazendo login novamente. Isso porque, ao se conectar a partir de um novo local, o aplicativo força a saída em outros locais, impedindo que o hacker continue a ter acesso à sua conta. Com essas orientações, os usuários do WhatsApp poderão aproveitar o aplicativo com mais segurança e tranquilidade.

