LGBTQIA+: curso exclusivo de empreendedorismo recebe inscrições GRATUITAS

Com o mercado de trabalho cada vez mais saturado, muitas pessoas acabam optando por iniciar o próprio negócio, todavia, no início, isso pode ser um pouco difícil. Pensando nisso, a Gerdau deu início as inscrições do Gerdau Transforma 2023, a empresa irá oferecer a capacitação e mentoria de empreendedorismo voltado para as pessoas LGBTQIA+, entenda como participar e tudo que haverá no curso.

Empresa lança cursos exclusivos sobre empreendedorismo | Imagem de Miłosz Karski por Pixabay

Como irá funcionar o curso?

O programa é fruto de uma parceria entre a Agência Besouro de Fomento Social e o grupo Gerdau, as aulas irão ocorrer totalmente online entre os dias 17 e 21 de Julho. As inscrições estão ocorrendo pelo próprio site da Gerdau.

O curso visa capacitar as pessoas do grupo em questão a desenvolverem habilidades a partir de várias ferramentas de gestão, após as aulas, elas serão capazes de estruturar um negócio do zero, de maneira organizada e orientada.

Todas as aulas são ministradas por professores que possuem formação na metodologia By Necessity, que foi desenvolvida pela Besouro de Fomento Social. As áreas mais abordadas serão Marketing e Administração.

O método de capacitação desenvolvido pela empresa, conta com 10 etapas, que passa por vários modelos de negócios, planos e tudo isso com o intuito de ensinar os alunos a adaptá-los para pequenos negócios.

Durante o curso, haverá a análise de contexto, para que os alunos passem pela construção de vários conceitos envolvendo os produtos, como:

Pesquisa de mercado;

Projeção de vendas;

Fluxo de caixa;

Ações de divulgação.

Por fim, ao término do curso, de maneira simples e direta, os alunos terão acesso a técnicas para entender o que é preciso para iniciar a geração de renda imediatamente.

Acompanhamento após o término do curso

O grande diferencial da capacitação oferecida pela empresa, é o apoio que os alunos ganham mesmo após o término do curso, desse modo, eles conseguem ter o auxílio de profissionais especialistas em negócios.

O auxílio gratuito dura 90 dias, que é tempo suficiente para que os professores ajudem os alunos a colocarem em prática todo conteúdo teórico ministrado nas aulas. O acompanhamento ocorre de maneira virtual, com reuniões semanais.

O intuito é prestar apoio para tirar dúvidas e ajudar os alunos a desenvolverem todos os seus empreendimentos em questão. Para ficar ainda melhor, a empresa cria uma identidade visual do zero para cada negócio, isso facilita bastante a divulgação de cada empreendimento.

Vale lembrar que no formulário de cadastro, há alguns termos que o aluno deve concordar, como o que será possível usar a imagem deles para ações futuras, sem a necessidade de pagamento por parte da empresa pelo uso da história ou imagem dos alunos.