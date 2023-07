Política e notícias podem BANIR sua conta do Threads? Entenda a decisão da Meta

O Threads foi lançado recentemente como uma resposta da Meta ao Twitter, de Elon Musk. Mas até então, a acirrada disputa entre Zuckerberg x Musk deve parar por ai. Visando evitar polêmicas e afastar uma possível imagem negativa, Adam Mosseri, CEO do Instagram, garantiu que não incentivará publicações de cunho político ou qualquer outro conteúdo que fomente polêmicas virtuais.

Apesar de concorrentes, Threads não deve seguir a mesma linha do Twitter e deve dar menos espaço a conteúdos polêmicos. Imagem: G1.

Threads não será uma cópia do Twitter

Concorrentes, sim, iguais nunca.

Criado em 2006, o Twitter se consolidou como fonte de notícias desde o início, além de ferramenta para políticos e movimentos sociais. O espaço dado para assuntos polêmicos que causam acaloradas discussões na rede e chega a gerar processos judiciais é um alerta sobre qual linha o Threads, seu novo concorrente, não deve e não quer seguir.

Para Montessori, o objetivo do Threads não é substituir o Twitter, e sim criar uma “praça pública” para as comunidades do Instagram que nunca aderiram à rede concorrente, ou para as comunidades de lá que querem um lugar mais calmo.

Método para driblar polêmicas já foi usado no Facebook

Este tipo de abordagem já foi aplicado pela Meta em outros de seus produtos. Desde 2021, a empresa vem testando uma redução de conteúdo político no Facebook.

Segundo a empresa, o algoritmo deixou de classificar os conteúdos apenas pelo engajamento — o que favorece posts polêmicos ou controversos — e passou a dar um peso maior para outras características, levando em consideração o que é informativo ou tem significado especial para os usuários.

Threads x Twitter: entenda as diferenças entre as duas redes

Como falado mais acima, a principal rede de textos do mundo foi criada em 2006 e, até os dias de hoje, tem sido o local favorito de personalidades e anônimos para expressarem suas opiniões sem preocupações com censura ou algum tipo de retaliação. Tal despreocupação já gerou muitas polêmicas na rede que chegaram a se espalhar por toda a web, com direito a intermináveis batalhas judiciais, seja por fake news ou por textos caluniosos e difamatórios.

Lançado em julho de 2023, o Threads é o novo concorrente da rede do passarinho azul. A plataforma vinculada ao Instagram pertence à Meta e já chegou causando grande expectativa para os usuários, isso porque possui boa infraestrutura para crescimento e aparentemente tem potencial para substituir a rede de Elon Musk. Confira o que diferencia as duas redes.

Feed

Entre as diferenças, podemos dizer que o Threads apresenta apenas uma única linha do tempo sem cronologia. Outro ponto é que aparecem para o usuário os posts que estão fazendo sucesso no momento e de usuários verificados, tudo junto com as publicações das pessoas que já são seguidas pelo perfil.

Por outro lado, o Twitter possui dois feeds. Um deles é o que segue a ordem cronológica de postagens, com o nome ‘Seguindo’, na qual basicamente mostra as publicações de quem você segue. O outro funciona por meio do algoritmo, nomeado de “Para Você”, dando sugestões de conteúdos conforme as suas movimentações na rede social.

Interface

Nessa comparação, o Threads possui quatro botões: home, busca, like e o de criar posts. Já o Twitter, tem esses citados e mais três: com o item de microfone, há os Espaços, que é uma forma de ter conversas de áudio ao vivo. O outro é o botão “Pessoas”, que dá acesso as comunidades, locais para os usuários conectarem, compartilharem e ficarem mais próximas de debates que consideram importante. E por último, o DMs, que são as mensagens diretas para conversas particulares com quem você desejar.

Plataformas

O Threads só pode ser utilizado por meio do celular, com aplicativo para Android e iPhone (iOS). Já o Twitter pode ser acessado por qualquer navegador em um computador ou em um smartphone.

Privacidade

No Threads a sua conta é interligada a do Instagram, por isso, todas as suas escolhas de privacidade em uma das redes sociais, será replicada para a outra, como a ocultação de curtidas e bloqueamento de seguidores, além da opção de deixar o perfil fechado.

Entretanto, no Twitter há a possibilidade de bloquear ou silenciar pessoas de maneira independente, sem estar interligado a outras redes sociais. E você também pode escolher aquilo que deseja ver de anúncio, ou mesmo a forma que seus amigos podem lhe encontrar na rede, utilizando apenas o seu telefone ou e-mail.

Coleta de dados

Se falamos de privacidade, pensamos automaticamente em coleta de dados do usuário. Nesse aspecto, o Threads, além de já cruzar informações com outros apps da empresa, conta com 14 parâmetros de dados, que abrangem saúde, finanças, aquisições, pesquisas realizadas, identificadores e as informações confidenciais.

Por outro lado, o Twitter é independente e coleta menos dados do usuário e tem apenas 7 parâmetros, incluindo a localização, IDs, dados de uso, a navegação, compras feitas e conteúdo gerado.

