Posso receber 2 APOSENTADORIAS? Veja o que diz o INSS

O órgão responsável em fazer o pagamento da aposentadoria é o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e também dos demais benefícios aos trabalhadores financeiros, exceto aos servidores públicos. Vale ressaltar que para ter direito ao benefício o trabalhador precisa pagar uma contribuição mensal durante um tempo ao INSS, isso pode variar conforme o tipo de aposentadoria.

Depois que aconteceu a Reforma da Previdência teve muitas mudanças nas regras de acúmulo de benefícios, ao qual limita o valor total, então o segurado pode receber suas aposentadorias desde que sejam de regimes diferentes.

confira quais benefícios podem ser acumulados. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é regime diferente?

Só pode acumular 2 aposentadorias se foram de regimes diferentes. O segurado pode receber duas aposentadorias se um for pelo Regime Geral da Previdência e o outro regime diferente.

Um exemplo para entender melhor, um professor que tem matrícula como servidor público e que também trabalha com Regime CLT, aí sim pode acumular duas aposentadorias. Pois nessa situação, o trabalhador vai exercer atividade em rede pública, mas também na rede privada, e assim tem o direito de duas aposentadorias.

Ele vai conseguir receber a aposentadoria do INSS e também a aposentadoria do município ou do estado. O aposentado que receber, ao acumular por exemplo a pensão por morte e aposentadoria o benefício que for de maior valor, esse que será integral, e o pagamento será de uma parcela do que for menor.

E assim permita-se somar a aposentadoria rural por idade também com a pensão por morte de trabalhador urbano.

Quais são as regras após a Reforma de 2019

Conforme o acordo do Art.24, da EC 103/2019 será possível a percepção do valor integral do benefício que for mais vantajoso e o valor do outro deverá ser apurado conforme as faixas estipuladas em cima do salário-mínimo.

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos

II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos

III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e

IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

Lembrando que a reforma não excluiu uma regra quando o aposentado continua trabalhando, mesmo se ele tenha um desconto na contribuição previdenciária na folha de pagamento, não pode receber o auxílio-doença.

Benefícios que podem ser acumulados

Pensão por morte

Outra pensão por morte de regime diverso

Ou pensões aliadas às atividades militares presentes

Aposentadoria rural por idade

Pensão por morte de trabalhador urbano.

Veja também: ESTE é o melhor empréstimo para os pensionistas do INSS; confira

Benefícios que não podem ser acumulados

Auxílio-doença + aposentadoria

Aposentadoria e abono de permanência de benefício

Salário-maternidade e auxílio-doença

Duas pensões por morte deixadas por cônjuge, filhos ou pais

Seguro-desemprego e outro benefício previdenciário, salvo pensão por morte ou auxílio acidente.

Veja também: Aposentadoria para criança? Benefício do INSS para menores de 18 anos