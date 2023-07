Nos últimos anos os brasileiros têm se acostumado muito a comprar pela internet. Surgiram várias gigantes do mercado eletrônico com essa proposta — e sem sombra de dúvidas a Shein é uma delas. Possui uma imensa variedade de produtos e um catálogo surpreendente. Seus itens são nacionais e importados. Tornou-se alvo dos noticiários logo após ser anunciado que a partir do dia 1° de agosto as taxas de importação seriam zeradas para itens de até 50 dólares. Em alguns casos, é possível conseguir parte do dinheiro de volta do produto. Entenda o porquê e o passo a passo.

Comprou na SHEIN Saiba como receber seu REEMBOLSO de volta

Como os produtos serão taxados?

O Governo Federal criou uma nova emenda na qual proporciona alíquota zerada para as compras no comércio eletrônico de empresas estrangeiras. O único ponto é que essas empresas precisam estar dentro dos termos de Conformidade do Governo Federal. Caso contrário, os tributos serão cobrados normalmente. Esta isenção é válida apenas para a relação direta entre empresa e consumidor Pessoa Física.

A partir do dia 1° de agosto essa medida já será válida. A Shein é uma gigante chinesa que possui o Brasil como um dos principais países cujo seus negócios prosperam. Por esse motivo, optou por aceitar os termos de contrato do Governo brasileiro.

As taxas serão cobradas como de costume, os tributos sobre o produto. Entretanto, caso o produto seja de até 50 dólares, algo em torno de R$ 240-250 na cotação atual — não será pago qualquer tributo. Parte do valor irá voltar para o consumidor, de maneira mais direta — para os brasileiros.

Isso porque juntamente ao contrato da Shein com o Governo, ficou válido que a empresa chinesa iria investir mais de R$ 750 milhões no Brasil. Produzindo 85% de seus itens em território nacional através de empresas já consolidadas no país.

De maneira direta e indireta deverá gerar mais de 100 mil empregos. Logo, parte dos tributos não coletados será reinvestido no país através dessas medidas. Por esse motivo: os consumidores já podem comemorar e adquirir itens pagando bem menos.

Como saber se o produto foi taxado? Como pedir reembolso?

Durante este meio período é importante saber quando o produto foi taxado. Haja vista que nos demais produtos os tributos serão coletados normalmente. Caso o prazo de entrega tenha sido excedido, é um sinal de que o produto ficou preso na alfandêga. Sendo necessário entrar em contato com a empresa responsável pelo transporte para mais informações.

Logo em seguida, deverá verificar os valores dos tributos postais — com a Receita Federal. Caso não seja possível reaver o produto, é possível entrar em contato com a Shein diretamente pela conta e abrir o requerimento para reembolso.

Em alguns casos será possível — cada conta é analisada individualmente. Sendo necessário simplesmente clicar em “Meus pedidos”. No que tiver em atraso, o cliente precisa clicar em “Solicitar reembolso” e marcar o motivo em questão. O requerimento será analisado e em até cinco dias úteis a empresa dará um feedback.

São detalhes que devem ser visualizados com bastante atenção a fim de evitar erros. A partir do dia 1° de agosto as mudanças já serão válidas e estarão disponíveis para todos os brasileiros.

