Vai RENOVAR A CNH? Fique atento a tudo o que mudou no Brasil

Todos sonham em ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no entanto assim que a pessoa consegue ter é necessário ficar atento a todas as informações que são lançadas sobre, principalmente sobre a renovação.

É uma novidade que a maioria dos motoristas ainda não conhecem e alguns estão em dúvida sobre os novos prazos e também as novas exigências para ter o acesso a essa renovação do documento, confira agora mesmo a nova lei que entrou em vigor em julho.

Para renovar a carteira nas categorias C,D e E vai ser preciso passar pelo exame toxicológico, devido a isso a regra não se aplica aos motoristas com carteiras em categorias A e B, que vão continuar com o modelo igual antes.

confira as regras da CNH. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Renovação da Carteira de Habilitação (CNH)

O motorista que tiver dúvida pode entrar em contato com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do estado em que mora, nos casos específicos que a renovação depende do exame toxicológico, então os motoristas precisam procurar um laboratório que seja credenciado pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) para que o exame seja considerado válido.

O resultado é enviado pelo órgão responsável que faz a emissão desse documento, o intuito do exame toxicológico é para identificar se o motorista vai fazer o uso de alguma substância por um período longo, como por exemplo é o caso das drogas ilícitas.

Novas regras CNH

A intenção dessa nova regra é exigir a realização do exame para a renovação da CNH para conseguir garantir mais segurança nas vias, principalmente no que envolve os motoristas profissionais, como por exemplo os caminhoneiros das suas longas jornadas exaustivas.

Para saber todas as regras é necessário que o motorista vá até o Detran do estado onde mora e busque saber das exigências disponíveis, assim também como os prazos definidos durante esse processo de renovação do documento.

É necessário ficar atento aos prazos para não perder o período exato e arriscar ficar sem o direito de dirigir, por isso é importante cumprir as regras para colaborar para ter um trânsito mais seguro.

