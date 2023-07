10 tipos de negócio que sempre ESTOURAM no frio

O inverno chegou e com ele várias oportunidades de iniciar o próprio negócio também, já que nesse período, é bastante comum a procura dos brasileiros por setores específicos, o que torna o investimento em algum empreendimento mais certo. Na época em questão, a venda de doces, acessórios para o frio e aquecedores sobem bastante, mas ainda há inúmeras outras opções além dessas. Confira as melhores para investir nesta época do ano.

O período permite que vários negócios iniciem

Lavanderia

Quando o inverno chega, é normal que as pessoas tirem os cobertores e roupas de frio do armário, esses tipos de tecidos são bem pesados e com isso, demoram para secar. Então, a melhor alternativa é levá-las para a lavanderia. Por isso, esse negócio se torna tão lucrativo durante o inverno.

Depilação de estética

Durante os procedimentos estéticos, é comum o uso de alguns produtos que são reativos aos raios solares, como peeling e laser, por conta disso, os serviços são mais procurados durante o inverno.

Cafeteria

Café é a bebida mais apreciada pelos brasileiros e no inverno, a procura aumenta bastante. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), no inverno, o crescimento é de 30%.

A venda de bebidas quentes aumentam bastante

Chocolateria

Não é apenas o café que se torna a bebida mais consumida no período, devido o frio, o corpo humano também sente a necessidade de ingerir alimentos mais calóricos, um dos mais procurados é o chocolate, já que ele é rico em gordura e possui propriedades que liberam hormônios do prazer no cérebro. Por conta disso, o negócio lucra bastante no período.

Caldos, sopas e massas

É fato que o setor de comidas é um dos que mais crescem no período, por isso, os alimentos citados têm uma grande saída. Pois são quentes e proporcionam bastante energia para o corpo, então, as pessoas optam por consumi-los.

Vinhos

Vinho é uma bebida muito consumida pelas pessoas e durante o frio, o consumo ainda é maior, de acordo com pesquisas, o consumo chega a dobrar.

O setor de turismo não fica parado

Turismo

Além dos setores citados, o turismo também é bastante procurado no inverno. Por dois motivos: o inverno traz uma sensação de aconchego e bate com as férias da maioria das pessoas. Então, investindo no setor, é possível proporcionar experiências únicas para as pessoas.

Doceria

Nas docerias há vários bolos, tortas e sobremesas, isto é, comidas calóricas da maneira que o frio faz com que o corpo humano necessite. Por conta disso, elas sempre estão lotadas.

Artesanato

Até mesmo os profissionais autônomos são beneficiados pelo período, já que há um aumento de produtos feitos à mão, como tricô e crochê, por exemplo.

Queijaria

Por fim, há o negócio de queijos, a maioria das bebidas citadas no artigo, são bem melhores quando acompanhadas de um bom queijo.