ESTES são os carros mais baratos do Brasil hoje: menos de R$ 40 mil

Muitos dos carros mais baratos do Brasil custam no máximo R$ 40 mil em suas versões zero quilômetro, o que definitivamente pode ser muito interessante para quem busca um veículo completamente novo para atender às demandas do dia a dia.

A indecisão, porém, costuma fazer parte do processo de compra, considerando que o mercado conta com ótimos modelos que fazem parte desse contexto.

E é por isso que o conteúdo abaixo foi criado: por meio dele será possível conhecer alguns desses modelos, e deixar o processo de escolha muito mais simples.

Comprar um dos carros mais baratos do Brasil não exige grandes investimentos | Imagem: Arteum.ro / unsplash.com

Alguns dos carros mais baratos do Brasil

A lista definitiva dos carros mais baratos do Brasil sem dúvidas é consideravelmente grande. Porém, no que diz respeito a ela existem especificamente 3 modelos que se destacam muito mais.

São eles:

O C3

Este modelo da Citroen é perfeito para quem admira carros com design elegante e contemporâneo. Entre os recursos que se destacam neste veículo pode-se citar o volante com múltiplas funções, as luzes diurnas e os retrovisores que são acionados de forma elétrica.

O HB20

Este outro modelo, da fabricante Hyundai, já se popularizou entre os brasileiros e também não costuma ultrapassar os R$ 40 mil. Alguns de seus pontos de destaque são os faróis que acendem automaticamente, o computador de bordo e os ajustes que podem ser feitos no volante.

O Fiat 500

Nossa pequena lista de carros mais baratos do Brasil é composta, ainda, por esse modelo que chama a atenção por onde passa. Sua parte interna é composta por airbags, controle de estabilidade e tração e auxílio de saída em rampas, entre outros recursos.

As diferenças no que diz respeito a um mesmo modelo

Independentemente de escolher comprar um dos carros mais baratos do Brasil ou outros mais caros, é muito importante que o cidadão atente-se ao fato de que um mesmo modelo pode ter mais de uma versão, sendo que o que diferencia as versões é a quantidade de recursos e itens extras, por exemplo.

Geralmente, as versões mais completas são, também, aquelas mais confortáveis, seguras e repletas de tecnologia, diferente das versões de entrada.

O Renault Kwid, por exemplo, é muito básico na sua versão Zen, em termos de equipamentos. Já na versão Intense, tem direção elétrica, ar-condicionado e outros itens muito interessantes.

O Fiat Argo é outro exemplo interessante: o teto solar está presente somente em sua versão HGT.

O preço do veículo não é o único número a ser considerado

Mesmo os carros considerados os mais baratos do país merecem uma dose a mais de proteção e precisam, claro, estar sempre de acordo com a lei.

Logo, na hora de escolher o carro ideal, é interessante que o motorista considere não só o preço do produto em si, mas também os valores relacionados à sua documentação e ao seu imposto. Caso realmente queira andar mais seguro, vale a pena, ainda, colocar o preço do seguro neste cálculo.

