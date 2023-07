2.305 NOVAS VAGAS esta semana em concursos públicos pelo país

Concursos públicos – Estamos à beira de uma semana notável para aqueles que buscam se lançar em novas carreiras através de concursos e processos seletivos. Ao longo dos próximos dias, 14 instituições públicas de diferentes estados do Brasil abrirão suas portas para receber inscrições de candidatos para mais de 2.300 vagas. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, desde ensino fundamental até ensino superior.

Os concursos públicos estão com diversos editais abertos, oferecendo mais de 2,3 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vagas abertas em concursos públicos nesta semana

A semana inicia-se na segunda-feira, 10 de julho de 2023, com a abertura de oito certames. Dentre os concursos públicos com o maior número de oportunidades, destaca-se a Prefeitura de Rio Verde, em Goiás, que disponibilizará 1.325 vagas para candidatos de diferentes níveis de formação. Paralelamente, a Aeronáutica, em âmbito nacional, abre processo seletivo para preencher 225 vagas, o que representa uma oportunidade para candidatos de todo o país.

Em São Paulo, o Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes (IPREM) abre uma vaga, enquanto que a Prefeitura de São Carlos apresenta seis oportunidades. No Rio de Janeiro, a empresa Mobi-Rio busca preencher 112 posições. No estado do Ceará, a Prefeitura de Catarina conta com 187 oportunidades em aberto, enquanto a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) oferece 22 vagas.

Além disso, ainda na segunda-feira, a Prefeitura de Itaberaí, no estado de Goiás, inicia o período de inscrições para 34 vagas abertas em diversos cargos.

A terça-feira, 11 de julho, reserva a abertura de inscrições para dois processos seletivos. No Espírito Santo, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Core ES) apresenta 98 vagas disponíveis. Já em Goiás, o Instituto Federal (IF Goiano) disponibiliza 22 posições abertas para diferentes níveis de formação.

Muitas oportunidades

Na quarta-feira, 12 de julho, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Pará (CORE PA) disponibiliza 233 vagas para candidatos de diferentes áreas. Ainda no mesmo dia, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli), no Espírito Santo, abre o período de inscrições para 19 oportunidades de trabalho. Em São Paulo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) oferta 21 vagas.

O encerramento da semana, na sexta-feira, 14 de julho, é marcado pela abertura das inscrições para o concurso da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES), que disponibiliza diversas vagas.

Essa gama de oportunidades em concursos e processos seletivos, que se iniciam nesta semana, demonstra um panorama de grandes chances para aqueles que desejam ingressar no serviço público. Vale lembrar que cada certame tem um prazo e critérios de inscrição específicos, por isso é essencial que os candidatos estejam atentos aos editais e aos requisitos de cada instituição. Boa sorte a todos os candidatos!

