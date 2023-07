Astrologia: confira as previsões de 09 a 15 de julho para seu signo

Astrologia no mês de julho – A perspectiva das configurações celestes para a semana de 09 a 15 de julho sugere uma jornada de introspecção e oportunidades de crescimento pessoal. De acordo com as projeções astrológicas, a semana promete trazer uma forte onda de inspiração, empatia e foco no trabalho, ao mesmo tempo em que se deve manter a cautela contra pensamentos negativos e paranoicos. Assim, ao explorar o universo astrológico e suas previsões, podemos entender como aproveitar ao máximo essas energias vibrantes para navegar por nossa vida diária.

Julho de 2023, segundo a astrologia

À medida que adentramos esta semana de julho, diversos trânsitos astrológicos merecem nossa atenção. De acordo com as previsões, o planeta Mercúrio estabelece um trígono com Netuno a partir de domingo, dia 09. Este trânsito favorável pode trazer um aumento significativo na intuição, inspiração e empatia dos indivíduos. É como se uma veia mais doce e gentil de nossa personalidade viesse à tona, tornando a comunicação mais tranquila e amena. Com este aspecto, é importante estar atento aos sonhos e aos sinais sutis do universo, pois podem surgir insights valiosos para a vida cotidiana. Outro efeito positivo deste trânsito é a possibilidade de sentir uma maior inspiração por meio da arte e da música.

No entanto, com a entrada da Lua em sua fase minguante no domingo, dia 09, a atmosfera geral pode se tornar mais introspectiva e reflexiva. Este é um momento que pede contemplação e ponderação. Além disso, é necessário prestar atenção ao trânsito de Mercúrio em oposição a Plutão, iniciado na segunda-feira, dia 10. Esta posição planetária pode provocar o surgimento de notícias densas e difíceis, e potencializar obsessões e paranoias. Nesse cenário, é crucial proteger a mente de pensamentos negativos e evitar que a paranoia tome conta.

Na terça-feira, dia 11, o Sol em Câncer faz sextil com Urano em Touro, trazendo uma atmosfera propícia para mudanças rápidas e positivas em nosso comportamento e rotina diária. Este trânsito incentiva o desapego de questões que já não são úteis e favorece uma atitude de renovação e libertação. É também um bom momento para espairecer e exercer a liberdade, especialmente em uma semana que pode ser mentalmente desafiadora.

Também a partir de terça-feira, dia 11, Mercúrio entra em Leão, mudando o clima mental que antes era dominado pela emoção e sensibilidade para um mais caloroso e firme. No entanto, deve-se ter cuidado para não se tornar autoritário nas conversas, pois isso pode ser uma tendência quando Mercúrio transita nos signos do elemento Fogo, como Leão.

Na segunda-feira, dia 10, Marte entra em Virgem, trazendo um período de dedicação ao trabalho, aos deveres e à saúde. A transição de Marte de Leão para Virgem traz uma nova fase, onde a vida parece exigir uma abordagem mais meticulosa e uma maior atenção aos detalhes. Este trânsito é excelente para se organizar melhor, ser mais produtivo no trabalho e cuidar da saúde.

Portanto, a semana de 09 a 15 de julho oferece uma gama variada de energias que podem ser aproveitadas para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Ao entender e aproveitar as influências astrológicas, podemos navegar pela vida com mais tranquilidade e propósito.

