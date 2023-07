Isso é OBRIGAÇÃO para quem quer receber o Bolsa Família em julho

Se você vai receber o Bolsa Família neste mês, fique atento – À medida que o novo ano avança, as famílias que recebem benefícios do Bolsa Família devem ficar atentas aos compromissos essenciais para manter a elegibilidade ao programa. Tais compromissos, que perpassam áreas como saúde e educação, são ferramentas indispensáveis para reforçar o acesso aos direitos sociais básicos.

Não fique sem receber o Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa do governo federal que busca combater a pobreza e a desigualdade no Brasil, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade social através de transferências diretas de renda. Para se manterem beneficiárias, as famílias precisam cumprir algumas condições estabelecidas pelo programa.

Uma dessas condições diz respeito à educação. É exigido dos beneficiários que crianças e adolescentes de quatro a 18 anos frequentem a escola regularmente. A frequência escolar mínima deve ser de 60% para crianças de quatro a cinco anos, enquanto os beneficiários de seis a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica precisam manter uma frequência de pelo menos 75%.

A saúde é outra área crucial no cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família. As gestantes beneficiárias do programa devem realizar acompanhamento pré-natal, enquanto as famílias com crianças menores de sete anos precisam acompanhar o estado nutricional dos pequenos. Além disso, é indispensável que todas as famílias beneficiárias mantenham em dia o calendário nacional de vacinação.

Alterações no programa em 2023

No ano de 2023, o programa passou por diversas alterações, com a finalidade de prover valores adicionais que pudessem melhor atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. A composição das famílias passou a ser um fator determinante no cálculo desses valores extras. Assim, após a liberação de todos os valores do benefício em junho, o programa alcançou o maior valor médio de sua história, totalizando R$ 705,40.

O cálculo dos depósitos mensais considera alguns fatores. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 600. Famílias com crianças de até seis anos recebem o Benefício Primeira Infância de R$ 150. Além disso, em junho, um adicional de R$ 50 foi liberado para famílias com crianças e adolescentes de sete a 18 anos, bem como para aquelas com gestantes.

As famílias interessadas em solicitar o benefício devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com todas as informações corretas e atualizadas. É importante ressaltar que o programa exige que as famílias atendam ao critério de renda de até R$ 218 por pessoa.

Para realizar o cadastro, o responsável familiar deve se dirigir a um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). A localização do CRAS mais próximo, bem como a lista de documentação necessária para inscrição, podem ser encontradas na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, na aba Serviços – Carta de Serviços.

Sendo assim, é de extrema importância que as famílias beneficiárias estejam cientes e cumpram todas as condicionalidades do Bolsa Família. O cumprimento desses compromissos não só garante o recebimento contínuo dos benefícios, mas também contribui para o acesso e o exercício pleno de direitos sociais básicos, como saúde e educação.

