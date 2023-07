Governo confira REDUÇÃO do Bolsa Família em julho; veja o valor

Bolsa Família terá redução? A iminente rodada de pagamentos do Programa Bolsa Família, programada para julho, já está marcada para iniciar, trazendo alívio para muitos beneficiários em todo o país. Mas algumas ressalvas são necessárias. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que supervisiona o programa, haverá três situações específicas em que os beneficiários sofrerão descontos que variam de R$110 a R$300. Os detalhes para compreender essas situações, entretanto, serão revelados apenas mais adiante no artigo.

Redução confirmada no Bolsa Família

Os pagamentos do novo Programa Bolsa Família terão início em 18 de julho, uma data ansiosamente aguardada pelos mais de 21 milhões de beneficiários que receberão valores similares aos do mês passado. No entanto, para aqueles que estiverem nos três casos mencionados, os novos valores de pagamento, inicialmente anunciados como superiores a R$600, sofrerão descontos.

O primeiro caso em questão envolve beneficiários que também recebem o benefício do Auxílio Gás. Em julho, esses indivíduos não receberão os pagamentos do programa social para a compra do gás de cozinha, pois o Auxílio Gás realiza repasses apenas a cada dois meses, sendo o próximo previsto para agosto. Essa pausa em julho resultará em uma diferença nos valores do Bolsa Família para esses beneficiários, ocasionando um desconto que pode chegar a R$110.

Em um segundo cenário, o desconto é resultado do empréstimo consignado do antigo Programa Auxílio Brasil. Mesmo após a mudança de nome do programa social, os descontos referentes ao empréstimo continuam a ser feitos todos os meses até que a dívida com a linha de crédito seja completamente quitada. Em julho, por exemplo, os beneficiários nessa situação poderão receber até R$160 a menos.

Já o terceiro caso é mais complexo e envolve a Regra de Proteção do programa de transferência de renda. Esta regra estabelece que os beneficiários que conseguem aumentar sua renda acima do valor permitido receberão apenas metade do benefício original, que é de pelo menos R$600. Logo, famílias que ultrapassaram a renda familiar de R$218 por pessoa, o máximo permitido pelo programa social, sofrerão uma redução de até R$300 em seu benefício.

Apesar dessas possíveis reduções, é importante enfatizar que a maior parte dos beneficiários do Bolsa Família receberá os valores padrões. Estes incluem o mínimo de R$142 por pessoa da família e adicionais de R$150 para cada criança de até seis anos de idade no grupo familiar. Além disso, há também um adicional de R$50 para cada gestante e de R$50 para cada criança ou adolescente com idade entre sete e dezoito anos no núcleo familiar.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos começam no dia 18 de julho e se estendem até o dia 31 do mesmo mês. No entanto, devido às antecipações já programadas, a rodada de repasses se encerrará mais cedo, no dia 29 de julho. O depósito das quantias será realizado de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, variando de acordo com o último dígito do NIS, sendo o primeiro dia de depósito para aqueles com NIS terminando em 1 e o último dia para aqueles com NIS terminando em 0.

Essas mudanças e ressalvas ilustram a complexidade e a adaptabilidade do Programa Bolsa Família em sua missão de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. Mesmo com possíveis descontos, o programa continua sendo uma ferramenta fundamental para milhões de brasileiros.

