Serasa anuncia GRANDE OPORTUNIDADE de limpar o nome de vez este ano

A Serasa, que é conhecida e também temida por muitas pessoas que lutam para equilibrar as contas do dia a dia, fez o anúncio de um recurso realmente surpreendente, que pode zerar as dívidas dos cidadãos brasileiros e limpar o CPF dos mesmos.

Vale frisar, por sinal, que a Serasa nada mais é do que uma empresa da iniciativa privada que atua basicamente como consulta de crédito, não sendo à toa que seja a principal referência no que diz respeito às análises e informações voltadas para as decisões de crédito em todo o país.

Nela ficam reunidos dados que são fornecidos por instituições financeiras, lojas e bancos, de modo a apoiar os mais diversos negócios.

Novo recurso da Serasa já está ajudando os brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como o novo recurso da Serasa deve ser utilizado

Esta empresa de crédito trouxe ao mercado um recurso totalmente novo, por meio do qual os brasileiros podem fazer o pagamento de suas contas de forma parcelada usando, para isso, uma carteira digital disponível tanto no aplicativo quanto no site da própria instituição.

Para fazer o uso desta carteira, bem como para fazer um pagamento de forma parcelada, é preciso apenas logar e, depois, clicar em “Pagar”, selecionando “Boletos” em seguida. Será preciso inserir o código de barras corretamente e, por fim, clicar em “Parcelar”.

O usuário pode escolher as datas de pagamento e o número de parcelas, antes de selecionar “Continuar”: a transação será confirmada apenas depois que a senha for inserida novamente.

É importante frisar, porém, que pode ocorrer a incidência de juros sobre cada parcela, cabendo à pessoa que está fazendo o pagamento verificar os valores.

O número de brasileiros com nome sujo

Segundo estudos, a quantidade de brasileiros que têm o nome sujo chega a pouco mais de 40% de toda a população adulta. Basicamente, significa que, de cada 10 pessoas, 4 possuem dívidas em aberto, o que equivale a pelo menos 63 milhões de cidadãos.

Os valores das dívidas e seus motivos obviamente variam, porém, estima-se que o débito médio seja de R$ 4 mil.

A pesquisa da própria Serasa indica, ainda, que os brasileiros dentro da faixa etária dos 26 aos 40 anos se destacam quando o assunto é inadimplência.

E, no que diz respeito ao estado brasileiro com o maior número de endividados, o destaque vai para o Amazonas.

Este cenário, de modo geral, representa uma situação ruim para a população. Afinal, ao ter o nome inserido na Serasa ou em qualquer outro birô de crédito, o cidadão perde pontuação no seu score, não consegue fazer crediário nas lojas e ainda encontra imensas dificuldades para fazer um empréstimo ou um financiamento, por exemplo.

Como fazer a consulta de nome na Serasa

Para descobrir se o nome está mesmo sujo junto à Serasa, é só seguir este processo:

Acesse o site oficial da instituição; Selecionar “Consultar CPF grátis” e fazer o cadastro; Entre usando o CPF e a senha que foram cadastrados; Verificar se há pendências financeiras.

Caso realmente exista uma pendência, o cidadão deve tentar regularizá-la da forma mais rápida possível, de modo a evitar as consequências negativas de ter o nome sujo.

