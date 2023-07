PODE COMEMORAR! Quem gosta de fast-food poderá acrescentar hambúrguer na dieta

Fast-food pode fazer parte da minha dieta? Uma boa notícia para aqueles que adoram saborear um hambúrguer, sem necessariamente abrir mão de uma alimentação equilibrada: um novo estudo sugere que os hambúrgueres podem, sim, compor uma dieta saudável. A pesquisa aponta que o consumo de quantidades moderadas de carne vermelha in natura e laticínios integrais não oferece riscos à saúde, desde que acompanhados de uma alimentação balanceada.

É importante ter cuidado ao incluir alimentos de fast-food em uma dieta equilibrada. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Fast-food e dieta podem, sim, combinar

Os hambúrgueres sempre foram alvo de críticas quando se fala em alimentação saudável, mas os pesquisadores da McMaster University, no Canadá, trazem uma nova perspectiva. Em seu estudo, eles concluíram que os apreciadores de hambúrguer podem desfrutar da iguaria durante a temporada de churrascos, especialmente se a refeição for balanceada com uma salada fresca. A mesma regra se aplica ao queijo, outro item muitas vezes deixado de lado por quem busca uma alimentação mais leve.

Em comparação com estudos anteriores que associavam carnes processadas – como bacon, salsichas e salame – a cânceres, doenças cardíacas e diabetes tipo 2, a pesquisa mais recente traz uma nova abordagem. Ela propõe que o consumo de carnes vermelhas não processadas e laticínios integrais, em quantidades modestas, não apresenta impactos significativos na saúde.

Os pesquisadores basearam suas conclusões em um estudo que comparou dietas, além de taxas de mortes precoces, derrames e doenças cardíacas, em 80 países. As descobertas mostraram que pessoas que ingerem quantidades acima da média de frutas, vegetais, peixes, nozes e leguminosas, como feijões, tendem a ser mais saudáveis e menos propensas a morrer jovens.

Além disso, a pesquisa também demonstrou que a ingestão diária de 85g de carne vermelha não faz mal à saúde — desde que essa carne seja in natura, como um bife ou costeleta, ou a carne moída utilizada para preparar hambúrgueres frescos.

Andrew Mente, pesquisador da McMaster University, afirmou que “uma quantidade modesta de carne pode fazer parte de uma dieta saudável”. Esta afirmação vem como um alento para aqueles que gostam de hambúrgueres, mas temem os possíveis efeitos negativos para a saúde.

Redução de doenças

O estudo ainda apontou que duas porções diárias de laticínios integrais, como queijo, leite ou iogurte, podem contribuir para a redução do risco de doenças e diminuição da pressão arterial. Esta constatação sugere que, quando incorporados de maneira equilibrada, os laticínios podem ser um componente benéfico para a saúde na dieta cotidiana.

Dr. Mente reforça ainda que, apesar dos rótulos nutricionais focarem na redução de gordura e gordura saturada, suas descobertas indicam que a prioridade deve ser a inclusão de alimentos protetores, como nozes, peixes e laticínios.

O estudo, portanto, aponta para uma abordagem mais equilibrada da dieta, na qual a moderação e a diversidade de alimentos são fundamentais. Embora não se possa desconsiderar os possíveis efeitos negativos do consumo excessivo de carnes vermelhas e laticínios integrais, a pesquisa evidencia que esses alimentos, quando consumidos de maneira moderada e em conjunto com outros alimentos saudáveis, podem ser incorporados a uma dieta balanceada sem prejuízos à saúde.

