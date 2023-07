Você pode ter DIREITO e não sabe disso: receba R$ 1.320,00 HOJE

A melhor coisa que há na vida é achar dinheiro, não é mesmo? e isso pode acontecer com você neste momento. Já muitos trabalhadores têm direito a receber neste mês até R$ 1.320 e poucos sabem disso. O dinheiro é proveniente do abono salarial e será pago a partir do dia 17 de Julho. Lembrando que para receber o valor, é preciso cumprir algumas regras estabelecidas pelo governo, entenda.

Trabalhadores têm direito a receber até R$ 1.320 neste mês, confira quem está na lista | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem pode receber o abono salarial?

O abono em questão trata-se do Pis/Pasep, e todo trabalhador formal que trabalhou por pelo menos 30 dias em um determinado ano, possui direito a receber o abono em questão. Lembrando que sua média salarial não pode ter ultrapassado dois salários mínimos.

Além disso, ele precisa estar inscrito no sistema Pis/Pasep há pelo menos cinco anos. E a empresa contratante, deve ter enviado todos os seus dados de maneira correta para a Relação Anual de Informações Sociais, o conhecido Rais.

Há como verificar se o trabalhador possui direito ao abono pelo próprio site do Governo Federal ou por intermédio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Mas caso o trabalhador prefira, pode ligar para a central Alô Trabalhador discando o número 158.

Veja também: VAI ACABAR! Saque Das Cotas Do Pis/Pasep É Sua Última Chance; Veja Como Conseguir

O abono pago será referente a qual ano?

O abono em questão, é inerente ao ano de 2021, pois infelizmente, devido a pandemia, no ano em questão houve um atraso no pagamento e ele acabou ficando apenas para 2023, por conta disso, todo o cronograma do Pis/Pasep foi modificado. Basicamente, cada mês trabalhado faz com que o trabalhador tenha direito a um percentual do valor.

Lembrando que em períodos iguais a quinze dias trabalhados, o mês já conta como cheio. Ou seja, caso a pessoa tenha trabalhado 11 meses e 20 dias, receberá o proporcional a 12 meses.

O valor do salário considerado será o de R$ 1.320, portanto, para saber o valor que terá direito, basta dividir o salário por 12 e multiplicar pelo período trabalhado.

Veja também: Dinheiro DE VOLTA Para Os Clientes; Como Receber Do Santander

O Pis/Pasep é a mesma coisa?

Ambos possuem a mesma finalidade, entretanto, são benefícios destinados a públicos diferentes e quem realiza o pagamento são bancos diferentes também. A saber, a Caixa realiza o pagamento do Pis ao passo que o Banco do Brasil realiza o pagamento do Pasep.

Já o público que recebe cada um dos benefícios vai depender do setor que atua, os do setores privados, recebem o Pis e os do setores públicos recebem o Pasep.

E agora irá ocorrer o pagamento para os últimos quatro grupos de beneficiários, a saber: