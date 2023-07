Aplicativo ESTOURADO: aprenda a criar uma conta no Threads, o novo Twitter do Instagram

No dia 5 de julho, todas as pessoas que usam redes sociais foram surpreendidos com uma nova rede que se chama Threads, um aplicativo que também é do Meta que virou concorrente diretamente com o Twitter. Conforme o CEO Mark Zuckerberg, o aplicativo recebeu mais de 10 milhões de usuários em apenas 7 horas e até o momento não para de crescer.

Essa nova rede social é bem parecida com o Twitter, tem como publicar textos curtos de até 500 caracteres, links, vídeos de até cinco minutos e fotos. Até o momento, a função de mensagens diretas ainda não foi liberada, porém as pessoas conseguem interagir aos conteúdos com as curtidas, respostas e repostagem.

Como usar o novo threads – Foto: divulgação.

Criar conta no Threads a partir do perfil do Instagram

A empresa Meta, já destacou que esse aplicativo está disponível em lojas oficiais no Google Play e App Store, e logo vai poder ser baixado em mais de cem países. Lembrando que essa rede social é vinculada ao Instagram, então quando for entrar na plataforma é preciso compartilhar fotos e vídeos da Meta para criar um perfil.

Assim que baixar o aplicativo no celular precisa clicar na opção “Entrar com o Instagram”, que vai aparecer bem no início da tela quando você acessar, se essa opção não aparecer, é necessário informar todos os dados do seu perfil.

Criação da conta

Tem como fazer isso clicando em “importar do Instagram” para conseguir colocar todos os seus dados, mas se preferir tem como preencher cada campo, um por vez. O usuário também pode escolher ter uma conta pública ou privada, e depois será questionado se deseja seguir todas as contas que já acompanha no Instagram.

É importante revisar todos os termos, e depois em “Entrar no Threads”, feito isso o perfil será criado. Agora o usuário pode usar todas as funções disponíveis, além de mudar foto de perfil e informações da bio, se caso desejar. Vale ressaltar que o que for alterado no perfil não vai mexer na conta do Instagram, por mais que eles sejam integrados.

Exclusão da conta

Se o usuário quiser excluir a conta do Threads, tem como desativar o perfil temporariamente, mas se for excluir permanentemente, a conta do Instagram também será excluída pois são conectadas.

