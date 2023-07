Detalhes do 13º do Bolsa Família são REVELADOS; descubra

É fato que o Bolsa Família já se tornou o maior programa de transferência de renda que há no Brasil, contemplando mais de 20 milhões de beneficiários e concedendo uma vida digna para todos eles. E com tantas novidades, acaba surgindo rumores sobre um possível 13° salário do benefício, que iria servir para melhorar ainda mais a vida dos beneficiários e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Entenda se haverá o pagamento desse abono e quem pode receber.

O que seria esse 13° do Bolsa Família?

É comum para os segurados do INSS ou trabalhadores formais, receberem um 13° salário, que basicamente é um salário a mais que é pago para eles, em duas parcelas. O valor em questão tem vários propósitos, como fomentar a economia e proporcionar uma melhora na vida dessas pessoas.

Por conta disso, há quem acredite que também será pago o 13° salário para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento deveria ocorrer em paralelo com os adicionais que já estão sendo proporcionados pelo Governo Federal.

Entretanto, a nível Federal, infelizmente em 2023 ainda não terá o pagamento do 13° salário do Bolsa Família, mas já existem propostas na câmara prevendo a criação de uma lei para regular o pagamento em questão. Mas o que poucos sabem, é que na esfera estadual, existe o pagamento do 13°.

Quem tem direito ao 13° do Bolsa Família?

A nível federal, como citado, ainda não há uma lei sancionada acerca do pagamento do 13° do benefício, entretanto, a nível estadual, no estado de Pernambuco, os beneficiários do Bolsa Família recebem um valor extra que é custeado com dinheiro do próprio estado.

Infelizmente, o restante do país ainda não desfruta do privilégio em questão. Mas pode ser que o pagamento estadual do 13° sirva como “espelho” para que nos próximos anos ocorra uma mudança na lei e ele venha ser pago.

Sobre o assunto, vários deputados já estão tentando criar alternativas que viabilizem isso. Enquanto o 13° não pode ser pago, o governo tenta compensar com alguns adicionais.

Qual valor será pago em Julho para os beneficiários do Bolsa Família?

No mês de Julho, será o segundo mês onde os beneficiários terão direito a receber os valores já com os adicionais prometidos pelo Governo Federal, há famílias que receberão mais de R$ 1.000.

Os adicionais são destinados a melhorar a vida das famílias e permitir que as crianças tenham um melhor desenvolvimento até chegar na adolescência. Por isso, os adicionais são vinculados a algumas regras.

Por exemplo, é preciso que as crianças tenham um acompanhamento nutricional adequado, além disso, é necessário que a frequência escolar delas seja satisfatória. Portanto, caso essas regras não sejam respeitadas, o benefício pode ser suspenso.

Já o valor mínimo que será pago em Julho, será de R$ 600, mas sempre respeitando a renda per capita mínima de R$ 142. Além disso, ainda há os adicionais de R$ 150 e R$ 50.