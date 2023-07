Quarta cor do SEMÁFORO: qual cidade será a primeira a testar?

Quem dirige no dia a dia já deve estar bem habituado com as três cores do semáforo, sendo elas: verde, amarelo e vermelho. Cada cor indicando algumas ações, como prossiga, atenção e pare. Entretanto, uma novidade deve chegar em breve em todo o país, isto é, a adição de uma nova cor, no caso, a cor branca. Ela deve revolucionar a maneira na qual há o tráfego de veículos nas estradas, entenda.

Quarta cor do semáforo é anunciada e deve chegar no Brasil em breve | Imagem de WikimediaImages por Pixabay

Qual a finalidade da cor branca no semáforo?

A adição da cor branca no semáforo é fruto de um estudo conduzido por pesquisadores da North Carolina State University, eles estão em fase de testes para adicionar essa nova cor para deixar o trânsito mais “leve” e isso tudo será possível graças a chegada dos carros autônomos.

Então, a cor branca irá servir para que os motoristas humanos se atentem a seguir o carro à frente, pois como ele é autônomo, ele saberá o melhor caminho para se prosseguir garantindo a fluidez no trânsito.

Os veículos autônomos possuem a habilidade de se comunicarem entre si e com os semáforos também, por conta disso, será possível rastrear uma determinada área e decidir qual o melhor caminho que irá fazer com que o veículo chegue ao destino mais rápido.

Como irá funcionar a quarta cor?

A nova cor irá funcionar de maneira totalmente diferente do que conhecemos automaticamente, pois em vez de sinalizar alguma ação, ela apenas vai determinar que os veículos continuem seguindo o veículo autônomo que está logo à frente.

Os carros autônomos são carros como qualquer outro, entretanto, com uma grande vantagem: eles possuem uma tecnologia que permite mapear a área que eles irão trafegar e eles conseguem ir para qualquer canto sem uma intervenção humana direta.

É isso mesmo, quem vai dirigir é o próprio computador, todas as decisões serão tomadas por ele. O motorista pode apenas sentar no banco e aproveitar toda a viagem.

Saiba qual cidade do Brasil deve receber primeiro a tecnologia

No Brasil, ainda não há uma previsão de qual cidade deve receber o semáforo com a quarta cor, já que isso depende de vários fatores, como a modernização dos semáforos e claro, a mudança da frota de carros.

Pois os veículos só podem seguir os carros automáticos, caso haja uma grande frota, senão, a comunicação pode ser prejudicada. Tanto que no momento que o tráfego diminui, a cor branca é apagada e os motoristas humanos podem tomar suas próprias decisões.

Mas é provável que a primeira cidade que receba a nova tecnologia seja São Paulo, pois há bastante tempo ela vem se mostrando como um grande polo na implantação de novas tecnologias, principalmente, a fim de viabilizar ainda mais a mobilidade urbana.