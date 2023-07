3º LOTE do Imposto de Renda traz GRANDE NOVIDADE para os brasileiros

Todos os anos, é necessário realizar a declaração do Imposto de Renda, lembrando que realizá-la não é o mesmo que pagar algum tributo. Mas para quem precisa pagar, rapidamente, eles têm direito a restituição do Imposto de Renda, que é pago baseado nas despesas que não contam para o cálculo. O pagamento é realizado por lotes, seguindo os grupos prioritários e somente após eles, que os contribuintes normais recebem. Entretanto, valeu a pena esperar, já que uma grande novidade acaba de chegar no terceiro lote, confira.

Restituição no Imposto de Renda terá um valor maior

Uma das novidades diz respeito ao valor que será pago de restituição do Imposto de Renda para os contribuintes, que agora, do terceiro lote em diante, deve ocorrer com correção monetária de 1%, basicamente, eles irão receber o valor que já estava estabelecido com o aumento em questão.

A Selic nada mais é que a taxa básica de juros da economia, ou seja, a correção monetária ocorre com base nela. Atualmente, ao ano, ela está em 13,75%. A previsão é que talvez em um futuro próximo, ela possa cair um pouco, entretanto, o fenômeno estaria ligado a queda da inflação.

Portanto, valeu a pena esperar um pouco mais para receber nos demais lotes, visto que agora, o valor será pago já corrigido. Já foram efetuados o pagamento de dois lotes da restituição, mas segundo a Receita, apenas os grupos prioritários foram contemplados.

Quem tem prioridade na hora de receber a Restituição do Imposto de Renda?

É fato que todo contribuinte que pagou o Imposto de Renda mas tem dinheiro a receber, irá ter direito a restituição do valor, mas essa restituição ocorre seguindo uma ordem de prioridade, a saber:

Pessoas idosas com 80 anos ou mais;

Pessoas idosas com 60 anos ou mais;

Pessoas que tenham alguma deficiência ou doença grave;

Pessoas que a maior fonte de renda seja proveniente do magistério;

Quem optou pela declaração pré-preenchida ou escolher receber via pix;

Demais contribuintes.

Para 2023, a principal novidade é que quem optou por receber a restituição via pix também entrou no grupo de prioridades, lembrando que a chave Pix deve ser do titular da declaração enviada à Receita Federal.

Novidade no pagamento do terceiro lote do Imposto de Renda

Pela primeira vez neste ano, haverá o pagamento da restituição para quem não estava dentro do grupo prioritário, seguindo a ordem a seguir:

Contribuintes com prioridade legal que realizaram a apresentação da declaração somente após o dia 10 de junho ou que estavam com pendências relacionadas à malha-fina;

Quem optou por receber via pix ou com a declaração pré-preenchida;

Contribuintes sem prioridade, seguindo a ordem de envio.

Os demais lotes serão pagos em: