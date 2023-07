Você pode receber uma VALOR MAIOR na restituição do IR 2023

Na hora de receber a restituição do Imposto de Renda, muitos querem ser os primeiros, entretanto, neste ano, compensou esperar um pouco mais! Já que a Receita Federal informou que o pagamento dos próximos lotes terá um valor acima do que era para ser pago anteriormente. Basicamente, quem recebeu primeiro, se tivesse esperado por outros lotes, iria receber um valor superior. Entenda o motivo e de qual valor será o acréscimo.

Próximos lotes da restituição do Imposto de Renda irá pagar ainda mais, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quando a restituição do Imposto de Renda será pago?

O Imposto de Renda deve ser declarado por todos, entretanto, há uma diferença entre declarar e de fato precisar pagar algum tributo para a Receita. Em tese, é melhor declarar sem precisar pagar do que pagar do que precisar pagar e não declarar, pois nesses casos, o contribuinte pode acabar caindo na malha-fina.

Outro ponto interessante ocorre com quem faz o pagamento do Imposto de Renda, é que ele consegue uma parte do valor de volta, despesas com educação e saúde, por exemplo, não contam e o contribuinte pode receber o valor posteriormente. Os pagamentos são divididos em lote, o primeiro e o segundo já foram pagos, confira o cronograma completo:

1º lote: 31 de maio; 2º lote: 30 de junho; 3º lote: 31 de julho; 4º lote: 31 de agosto; 5º lote: 29 de setembro.

Quem possui prioridade na hora de receber a restituição do Imposto de Renda?

Mas há alguns detalhes que devem ser observados, embora a restituição seja direito de todos, alguns fatores podem fazer com que o contribuinte receba os valores posteriormente, para isso, há os critérios para definir a ordem de pagamentos, a saber:

Idosos com 80 anos ou mais;

Idosos com 60 anos ou mais, além de pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

Contribuinte que a maior fonte de renda seja proveniente do magistério;

Quem optou por realizar a declaração pré-preenchida ou escolheu a restituição via pix;

Demais contribuintes.

Lembrando que quanto mais rápido o contribuinte realizar a sua declaração, mais rápido ele irá receber a restituição. Basicamente, quem realizou apenas no final do prazo, deve receber nos últimos lotes.

Quem irá receber um valor a mais na restituição do Imposto de Renda?

Para alegria de quem ainda não recebeu a restituição do Imposto de Renda, a Receita Federal anunciou que irá continuar pagando os próximos lotes com correção monetária, a decisão vai valer até o final do último lote, que deve ser pago no mês de dezembro.

A correção em questão foi de 1%, baseada na Selic, que é a taxa básica de juros da economia, atualmente, ela está em 13,75% por ano.

Caso o contribuinte queira saber se já está na fila de pagamentos, ele pode entrar no site da Receita Federal e após isso, clicar em “Meu imposto de renda”, feito isso, clicar em “Consultar a restituição”, o procedimento pode ser feito pelo computador ou dispositivo móvel.