Vagas GRATUITAS em curso do Senac: Agente de Viagens

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente na hora de contratar pessoas para desempenhar algumas funções, principalmente, aquelas que lidam diretamente com o público. Pensando nisso, o Senac lança várias vagas totalmente gratuitas para o curso de agente de viagens, a depender da região, dá para ganhar um bom salário na profissão, entretanto, para isso, é necessário se especializar. Confira tudo sobre as vagas.

Senac acaba de abrir vagas para agentes de viagens, confira | Imagem de Lucia Grzeskiewicz por Pixabay

As vagas são para todo o Brasil?

O curso em questão é fruto de uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Senac, ambos juntos decidiram abrir mais uma turma para o curso de agente de viagens. Com a finalidade de profissionalizar jovens e adultos a desempenharem a função.

Contudo, as vagas não são para todo o país, apenas certos estados foram contemplados, a saber:

Amazonas;

Bahia;

Espírito Santo;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Santa Catarina.

Basicamente, estados onde há uma grande demanda dos profissionais em questão. As inscrições irão acontecer até o dia 27 de julho e as inscrições podem ser realizadas pelo site do Senac.

Informações sobre o curso

Todo o curso será no formato EaD e contará com uma carga horária total de 172 horas, para todos que concluírem o curso, terão direito a receber um certificado gratuito. Lembrando, que o aluno deve comprovar que desenvolveu habilidades para a profissão.

Aos interessados, é preciso ter a idade mínima de 16 anos e ter concluído o Ensino Médio, por fim, é preciso ter acesso a internet, já que as aulas serão todas online.

Durante o curso o aluno vai aprender bastante coisa, como:

Planejar e organizar qualquer atividade vinculada ao setor de turismo;

Saber como atender os clientes durante o atendimento;

Realizar todas as etapas que precisam para viabilizar uma viagem para que ela ocorra sem problemas.

Na prática, o que faz um agente de viagens?

Basicamente, ele é o responsável para que a viagem dos interessados ocorra sem problemas, claro, trazendo ainda mais comodidade para os turistas, principalmente, aqueles que não conhecem bem a região onde irá viajar.

Então, ele irá intermediar todas as compras de passagens necessárias para se deslocar no local escolhido, reservar hotéis e passeios e todos os serviços necessários. Lembrando que ele também deve orientar o turista sobre qual a melhor viagem para ser realizada, observando fatores como tempo, orçamento, destino e documentação exigida.

Basicamente, ele é um “faz tudo” quando alguém deseja viajar, ele irá permitir que a pessoa apenas pague, esteja no local do embarque e desfrute de toda a viagem. Para o turista, intermediar sua viagem através de um agente é ideal, pois além de segurança, todo o processo se torna bem mais confortável.