Criminosos desenvolvem 4 formas de usar inteligência artificial; CUIDADO

Não é de hoje que os usuários estão atentos as constantes evolução das ferramentas de Inteligência Artificial do mercado. O grande problema disso é que da mesma maneira que os usuários “do bem” estão atentos, os criminosos também estão. Através dessas facilidades proporcionadas pela I.A muitos criminosos estão desenvolvendo ferramentas para aplicar crimes na internet. Todo cuidado é pouco.

Com um pouco de conhecimento na internet qualquer pessoa consegue ficar invisível. Através do uso de VPNs, etc. Isso acaba facilitando a ação de golpistas em aplicar golpes milionários em pessoas, empresas e até mesmo em executivos do alto escalão.

O grande problema disso tudo é que os crimes na internet ainda não difíceis de serem rastreados, em razão da sua complexidade. Portanto, qualquer crime cometido contra cidadãos comuns, são bem difíceis de serem solucionados.

Por exemplo: quando um cidadão perde sua conta do Instagram, raramente irá conseguir resolver o problema sem acionar os órgãos responsáveis. Entretanto, caso seja feito um B.O contra o criminoso, as chances de encontrá-lo são minúsculas.

Portanto, é de suma importância estar atento aos golpes na internet envolvendo a I.A, através dela golpes antigos tornaram-se muito mais profissionais. Acarretando em melhoras significativas nos índices de resultados destes golpes.

Veja quais são estes 04 golpes mais populares

Todos os golpes não dependem da I.A para seu funcionamento, entretanto, o seu uso desenvolveu melhorias nos processos decorrentes da criação e execução dos mesmos. Veja abaixo esta lista.

Upgrade no phishing: trata-se de um dos crimes virtuais mais praticados no mundo. É uma espécie de página falsa de login usada pelos criminosos para capturar dados reais de pessoas. Através da I.A ficou muito mais fácil criar uma página dessas a fim de enganar os usuários.

Chatbots: muitos criminosos usam as ferramentas de chatbots para trazer mais seriedade ao golpe. Por exemplo: forjam um falso banco virtual, através dessas ferramentas os usuários terão muito mais autonomia dentro do sistema e podem ser enganados facilmente.

Deepfakes: trata-se de uma I.A que pode forjar a fala de uma outra pessoa, sem que ela nunca tenha sequer falado tal frase. É bastante usado para incriminar pessoas e até mesmo aplicar extorsão.

Brute force: bastante usado para atacar redes de alta segurança. Através da força bruta muitos criminosos podem tentar acessar os sistemas financeiros das instituições bancárias e a partir disso, roubar dinheiro e até mesmo lesar usuários. Podendo ser usado em qualquer segmento.

Portanto, todos estes golpes já existem há muito tempo. Entretanto, através da I.A eles foram melhorados e atualmente podem ser capaz de “lucrar” milhões com muito menos dificuldades.

