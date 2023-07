Netflix tem 5 filmes EM ALTA que você precisa assistir logo

O serviço de Streaming Netflix é um sucesso em todo o mundo, embora tenha recebido algumas críticas nas últimas semanas devido sua nova política de uso, o fato é que milhões de pessoas ainda utilizam o serviço. Isso acontece por conta do catálogo repleto de novidades que pode ser acesso de diversos dispositivos. E para aproveitar as férias, nada melhor que assistir algum filme que está em alta dentro da plataforma, confira as cinco principais dicas.

Filmes que trazem boas lembranças são excelentes

Woody Woodpecker

Ao ler esse nome você já deve lembrar do que se trata o filme, é exatamente do famoso pica pau, que se tornou sucesso no Brasil ao ser transmitido na televisão aberta.

E pensando no sucesso do desenho animado, decidiram criar um filme do pássaro mais querido do mundo e que possui uma gargalhada bastante peculiar. E agora, em sua nova aventura, ele está preparado para encarar um advogado que se acha bastante esperto. O filme em questão é uma excelente indicação para assistir e relembrar os velhos tempos.

Fuga da morte

Já esse filme serve para quem ama relembrar os filmes antigos de bastante ação, entretanto, com uma repaginada mais moderna. O filme agrada todos os gostos, sobretudo, daqueles que gostam de sentir a adrenalina percorrendo todo o seu corpo.

A história do filme é bem interessante, pois a personagem após testemunhar o envolvimento de uma policial com um traficante, acaba sendo perseguida dentro de uma floresta. A perseguição é repleta de desafios, adrenalina e bastante tiros.

Há também filmes que relatam histórias emocionantes

O atirador – O Fim de um Assassino

Agora o filme em questão é bem interessante, pois um homem é acusado de ter cometido um crime, todavia, ele era inocente e jamais iria pagar por algo que não fez.

Devido a isso, ele recorre ao seu pai, um lendário atirador de elite, para que ele consiga ajudálo a encontrar o verdadeiro culpado pelo crime e claro, ele ser inocentado.

Retorno da Lenda

Mais um sucesso para quem ama ação com um pouco de suspense. A história relata um fazendeiro que em um ato de piedade, decide abrigar um homem ferido em sua residência, entretanto, ali foi uma das piores decisões que ele tomou.

Pois após o ato de caridade, ele teve que proteger seu próprio filho que começou a ser perseguido por uma perigosa gangue.

Caça mortal

Por fim, há esse excelente filme, também de ação, que relata a história de um ex-caçador que entra em um verdadeiro jogo de gato e rato com um criminoso.

O criminoso em questão provavelmente sequestrou sua filha há alguns anos, por conta disso, o homem tem ainda mais sede de vingança.

