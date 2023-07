Aviso urgente! O que significa a mensagem wa.me/settings no WhatsApp?

Recebeu esta mensagem no WhatsApp? Nos últimos dias, muitos usuários do popular aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp têm compartilhado preocupações sobre uma misteriosa mensagem que vem circulando. Inicialmente, temia-se que fosse algum tipo de malware, mas a realidade parece ser um pouco diferente. A mensagem em questão, que contém o link wa.me/settings, tem causado falhas no aplicativo para alguns usuários. Nesta matéria, explicaremos o significado desse link e por que ele tem causado preocupação entre os usuários do WhatsApp.

Evite abrir a mensagem com o link wa.me/settings no WhatsApp, pois pode causar problemas no seu celular. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Mensagem maliciosa no WhatsApp

A mensagem wa.me/settings foi recebida por usuários de Android e iOS. Apesar de ter sido descartado que se trata de um vírus, a verdade é que essa mensagem tem causado um erro que pode levar à interrupção do funcionamento do WhatsApp nos dispositivos móveis, especialmente em aparelhos com sistema operacional Android. Em termos técnicos, quando a mensagem é aberta, ocorre um fenômeno conhecido como “travamento”, onde um programa ou parte do sistema operacional deixa de funcionar corretamente.

Esse travamento é uma das consequências potenciais de abrir a mencionada mensagem. Apesar de ter alcançado usuários de dispositivos iOS e Android, esse problema parece afetar majoritariamente os aparelhos com sistema Android. Para evitar maiores problemas e manter a segurança dos dispositivos, é aconselhável deletar a conversa na qual a mensagem foi recebida, ou, se possível, o próprio link, sem clicar nele.

A divulgação dessa informação ocorreu por meio de um usuário do TikTok, que apontou que o erro está afetando apenas dispositivos Android. A solução sugerida por ele para esse problema é a exclusão completa de qualquer conversa, seja ela individual ou em grupo, que contenha a mensagem com o link wa.me/settings. Os usuários têm, basicamente, duas opções: podem excluir apenas a mensagem em questão ou toda a conversa.

Para usuários de iPhone, ou aqueles que simplesmente abriram a mensagem wa.me/settings, a situação é menos preocupante. Em tais casos, a abertura da mensagem apenas redirecionará o usuário para a página de mensagens do WhatsApp, sem causar maiores danos. Mesmo assim, ao receber mensagens estranhas ou desconhecidas contendo links, a recomendação é sempre a de não abri-las, pois mesmo que não sejam maliciosas, como no caso do link wa.me/settings, elas podem conter erros ou vírus que podem causar danos aos dispositivos ou levar ao roubo de informações.

Segurança em primeiro lugar

Portanto, é sempre importante lembrar que a segurança deve ser uma prioridade ao utilizar aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp. Embora esses aplicativos sejam extremamente úteis para a comunicação no dia a dia, eles também podem ser explorados por indivíduos mal-intencionados para disseminar malware e outros tipos de ameaças. Por isso, é essencial sempre ter cuidado ao receber mensagens desconhecidas, especialmente aquelas que contêm links, e evitar abrir tais mensagens sempre que possível.

A mensagem wa.me/settings é apenas um exemplo recente de como pequenos erros e mensagens desconhecidas podem causar preocupações entre os usuários. Ao manter-se informado e seguir as melhores práticas de segurança, é possível utilizar o WhatsApp e outros aplicativos de mensagens sem comprometer seus dados e equipamentos.

