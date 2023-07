Pedágio mais caro do Brasil passa por novo AUMENTO! Confira o valor

Diariamente, motoristas que precisam passar por algumas rodovias para chegarem ao seu destino precisam pagar vários pedágios, porém, frequentemente, esses pedágios têm os preços reajustados. Muitos não sabem, mas a cobrança do pedágio tem como base a tarifa quilométrica, ao qual representa o valor correspondente a cada quilômetro da rodovia.

Vale ressaltar que cada praça de pedágio tem uma cobertura e valor específico, pois abrange determinada extensão da estrada, e também o cálculo é conforme as necessidades de manutenção e nos serviços prestados.

É devido a esses pontos que uma mesma rodovia tenha mais uma praça de pedágio, e por isso que em algumas delas o motorista precisa pagar mais de uma vez o pedágio dependendo do destino.

O pedágio mais caro também sofre novo reajuste

No dia 1 de julho, o pedágio que é mais caro do Brasil, que é do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) também sofreu um novo reajuste, antes o valor cobrado no pedágio era no valor de R$ 33,80, mas nesse momento o valor passou a ser R$ 35,30 para os veículos de passeio dos dois eixos.

Vale destacar que existem outros pedágios que também sofrerão reajustes nas tarifas, e veja quais os pedágios que passaram por isso:

Cônego Domênico Rangoni/Km 250+464 (de R$ 15,80 para R$ 16,50)

Padre Manoel da Nóbrega/Km 279+950 (de R$ 9,20 para R$ 9,70)

Anchieta/Km 031+106 (de R$ 33,80 para R$ 35,30)

Rodovia dos Imigrantes/Km 032+381 (de R$ 33,80 para R$ 35,30)

Questionamento dos motoristas sobre os pedágios

Quando essa notícia foi compartilhada, vários motoristas questionaram o motivo desse aumento, já que no Brasil os pedágios nunca foram tão baixos. Já as empresas administradoras afirmam que esse aumento das tarifas é extremamente necessário para conseguirem custear essa manutenção das estradas.

O aumento do pedágio vai impactar diretamente nos motoristas e impacto nos financeiros de mobilidade, porque assim que acontece um reajuste e substanciais nas tarifas, os motoristas passam a ter dificuldades no deslocamento.

