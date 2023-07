Todos os meses milhões de brasileiros aguardam ansiosamente pelas datas de pag9amento do Bolsa Família. O cronograma de pagamentos deste mês de julho acabou de ser liberado e possui uma grande novidade. Os valores pagos são destinados a todos os beneficiários do Bolsa Família que estão com o cadastro ativo e sem qualquer irregularidade. Saiba o cronograma completo e as alterações nos valores dos pagamentos do benefício social.

Datas de julho do Bolsa Família veja o cronograma em detalhes | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cronograma do Bolsa Família Julho

Para este mês de Julho as parcelas começarão a ser pagas no dia 18. Os valores geralmente começam ser enviados aos brasileiros nos últimos 10 dias úteis do mês. Estas informações são oferecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social — na qual todos os meses estabelecem os dias a serem seguidos.

Os pagamentos são estipulados de acordo com o número final do NIS. O NIS é um número de identificação social que vai do 0 ao 9. Veja abaixo o cronograma oficial:

Número do NIS: 1;

Data: 18 de julho; Número do NIS: 2;

Data: 19 de julho; Número do NIS: 3;

Data: 20 de julho; Número do NIS: 4;

Data: 21 de julho; Número do NIS: 5;

Data: 24 de julho; Número do NIS: 6;

Data: 25 de julho; Número do NIS: 7;

Data: 26 de julho; Número do NIS: 8;

Data: 27 de julho; Número do NIS: 9;

Data: 28 de julho; Número do NIS: 10;

Caso a data de pagamento acabe caindo em um feriado ou dia não útil, o pagamento acontece no próximo dia útil do mês. Em alguns meses o Governo Federal possibilita a movimentação dos valores pagos na segunda-feira, logo no sábado.

Estes são os novos valores do benefício

Por mais um mês os beneficiários poderão receber o valor extra de R$ 50 em alguns casos. Tratando-se das famílias que possuem gestantes ou lactantes em seu grupo familiar. Além disso, as famílias que possuem filhos na faixa etária de 7 a 18 anos também podem receber o valor extra do benefício.

Já faz 04 meses que o Bolsa Família está com o adicional de R$ 150 — voltado para as famílias que possuem crianças com idade entre zero e seis anos. O benefício destas famílias podem ultrapassar os R$ 1 mil.

Haja vista que a partir do momento que o grupo familiar se encaixa em todos os critérios de adicionais, é possível receber valores semelhantes ao salário mínimo. Caso a família também seja beneficiária do Vale-Gás, os valores podem aumentar a cada dois meses.

Trata-se de um auxílio do Governo Federal que garante aos beneficiários uma maior democratização dos valores pagos com base no número de membros do grupo familiar.

