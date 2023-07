Apagar o perfil no Threads pode EXCLUIR sua conta no Instagram

Uma nova rede social foi lançada na quarta-feira (5), e por mais que você ainda não tenha baixado já deve ter visto vários comentários sobre. A rede se chama Threads e está no top 1 dos assuntos mais comentados, pois é um aplicativo que foi criado como concorrente diretamente do Twitter e parece estar conseguindo fazer sucesso.

Segundo dados da empresa Meta, que é a responsável pelo aplicativo, compartilhou que em menos de 8 horas a plataforma já atingiu mais de 10 milhões de usuários. São pessoas ao redor do mundo que já estão baixando o aplicativo nas lojas para Android e iOS.

Por mais de toda popularidade que a plataforma já está ganhando, tem muitos usuários na dúvida do seu funcionamento, começando por um ponto que todos estão comentando a exclusão do perfil dessa rede social. Acompanhe a leitura abaixo.

É verdade se apagar a conta do Threads, apaga também a conta do Instagram?

Depois de algumas horas do lançamento do aplicativo e da popularidade, um novo questionamento começou a ser compartilhado pelos usuários nas redes sociais. Como o Threads é associado a conta do Instagram, quando for entrar nesse novo app é necessário entrar com o login do perfil do Instagram.

Mas o que pegou todos de surpresa, como a maioria não tem costume de ler os termos, um deles está escrito sobre a função de excluir permanentemente essa nova conta exclui também a conta do Instagram, pois o acesso de ambas é vinculado, e sim é verdade!

O Portal Tilt da Uol, informou que a central de ajuda do Instagram já está com informações disponíveis para explicar sobre a exclusão dessa nova conta do Threads, e que pode ser feita no momento que o usuário desejar, mas isso também precisa ser feito na rede original (Instagram).

Porém, tem como o usuário deixar o Threads desativado e continuar com a do Instagram. Tem como fazer isso nas configurações do novo app, clique em “conta” e depois desativar, ou seja, pode apagar a conta, mas de modo temporário, e assim tudo que já foi postado vai ficar em oculto até o usuário reativar o perfil novamente.

Empresa Meta força usuários usarem todos os serviços

Por mais que seja uma nova rede social, ela foi planejada e estudada para ser concorrente do Twitter, e ao ser vinculada com a conta do Instagram, a estratégia de Mark Zuckerberg é fazer com que todos os usuários usem todos os serviços que são disponibilizados pela empresa Meta, e essa integração fez com que em pouco tempo milhares de pessoas já tenha o app baixado.

