NOVO produto AMADO por brasileiros já está no Nubank

O Nubank está presente na vida dos brasileiros há bastante tempo. Não é de hoje que a fintech procura inovar em seus produtos e garantir aos usuários não somente um banco digital, mas uma experiência totalmente inovadora. Por esse motivo, o Nubank anunciou nesta última semana uma parceria surpreendente com a Estrela, e juntos lançaram um grande produto que está chamando a atenção de todos!

Nubank lança produto inovador

Em parceria com a Estrela, uma das mais renomadas fabricantes de brinquedo do mundo — o Nubank está lançando um produto chamado “Jpogo da Vida”. Trata-se de um jogo de tabuleiro que estimula a educação financeira de seus participantes.

Este jogo foi lançado no Brasil em 1986, entretanto, somente agora ganhou uma nova versão remasterizada com o tema do Nubank. Esta versão do jogo está totalmente atualizada.

Isto em todos os sentidos, em suas cores, itens do jogo, etc. Por exemplo: antigamente não haviam algumas moedas existentes hoje em dia, como é o caso das criptomoedas. Nesta nova versão do jogo há a presença de criptomoedas, ações, etc.

Durante todo o jogo os participantes podem encontrar vários serviços e produtos do Nubank. Podendo investir em itens, contratar seguros, comprar moedas digitais, abrir caixinhas, etc.

Trata-se realmente de um jogo bastante popular e dedicado a todos os amantes de finanças e que pretendem crescer no sentido financeiro. É ideal para crianças e adolescentes — a fim de ter o primeiro contato com este mundo.

Realmente é um excelente brinquedo para isso, a fim de que jovens venham crescer com uma mentalidade empreendedora e de organização financeira. Evitando chegar na fase adulta como analfabetos financeiros. Evitando acumular dívidas e suas vertentes.

Outras regras e valores

Este jogo possui regras bem simples, durante o seu percurso o participante precisa tomar as decisões corretas para que tenha êxito em sua vida pessoa. O intuito do jogo é ganhar dinheiro e conquistar uma independência financeira.

Os jogadores podem conseguir isso através do investimento em ações, contratação de seguros, criptomoedas, etc. Há uma vasta escolha de possibilidades para isso. O último que chegar com mais dinheiro é o vencedor.

Além disso, esta edição especial e ilimitada é uma das mais desejadas. Custa apenas R$ 149,99 diretamente pelo site da Estrela. É um excelente passatempo recomendado para todos os amantes de jogos de tabuleiro e finanças.

Tudo indica que o Nubank poderá disponibilizar cupons de desconto diretamente no aplicativo para a compra do jogo de tabuleiro. Entretanto, nada foi confirmado. O Nubank é uma fintech especializada em serviços financeiros e sempre está inovando em tecnologia e desempenho.

