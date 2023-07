Entregas de mercadoria com drones já são uma realidade; surpreenda-se

Entregas com drones – Imagine o cenário: um zumbido no céu seguido pela aterrissagem de um drone com o seu pedido de entrega. Parece cena de um filme de ficção científica? Bem, isso está se tornando realidade no Rio de Janeiro. A empresa Zé Delivery, concorrente do iFood, iniciou testes nesta semana para realizar entregas com drones, uma novidade que promete revolucionar o setor e trazer benefícios para a empresa e para os consumidores.

O Zé Delivery inova no setor de entregas ao realizar pedidos com drones, trazendo benefícios tanto para a empresa quanto para os consumidores. Foto: divulgação

Drones agora também são usados em entregas

O Zé Delivery, conhecido por seus serviços de entrega de bebidas, está explorando novos horizontes em parceria com a iniciativa Sand.box Rio, um projeto criado inicialmente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro com foco em inovação. A capital fluminense foi escolhida como cenário para testar essa nova modalidade de serviço.

Veja também: Tecnologia demais pode afetar a sua saúde; ESTES são os efeitos colaterais

O marco inicial para essa fase de testes foi nesta terça-feira (04), com o Zé Delivery fazendo a primeira simulação de entrega realizada por meio de drones. O percurso inicial foi projetado para levar produtos direto do Centro de Distribuição da Ambev em Jacarepaguá. O trajeto inclui um voo sobre o Rio Estiva, atravessando a Lagoa da Tijuca para chegar ao local de desembarque, chamado de “DronePort”.

Uma vez que o pacote chega ao DronePort, localizado próximo ao Freeway Center, um entregador parceiro do aplicativo é responsável por coletar o produto e realizar a etapa final da entrega na casa do cliente. Essa combinação entre entregas aéreas e terrestres faz parte da estratégia da empresa para otimizar a logística das entregas e alcançar áreas de difícil acesso.

A estratégia do Zé Delivery, utilizando-se da tecnologia dos drones, não apenas promete acelerar a entrega de pedidos, mas também sai na frente de seu principal rival, o iFood, na busca por novos métodos de entrega. Para que essa proposta se torne viável, a empresa está trabalhando em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), garantindo que todos os protocolos e normas sejam devidamente cumpridos.

Um dos principais benefícios da entrega por drones é a redução da emissão de CO₂, tornando o processo de entrega mais sustentável. Ao substituir veículos motorizados por drones em parte do trajeto de entrega, a empresa consegue diminuir a quantidade de gases de efeito estufa liberados no meio ambiente.

Vale ressaltar que os drones já são uma realidade em alguns países e têm sido usados para uma série de propósitos, desde a entrega de produtos de consumo até o transporte de medicamentos em áreas de difícil acesso. Agora, com a iniciativa do Zé Delivery, essa inovação está chegando ao mercado brasileiro de entregas.

Embora ainda esteja na fase de testes, a entrega por drones promete mudar o panorama do setor de entregas no Brasil, proporcionando entregas mais rápidas, eficientes e sustentáveis. Ao mesmo tempo, abre caminho para novas oportunidades de negócios e avanços tecnológicos.

Diante deste cenário, é interessante observar que, mais do que um simples concorrentdo iFood, o Zé Delivery está se posicionando como um inovador no setor de entregas. Seja por sua ambição de acelerar o tempo de entrega, melhorar a eficiência logística ou reduzir a pegada de carbono, a empresa está buscando formas de agregar valor e criar uma experiência melhor para o cliente.

Setor aprimorado

Neste contexto, a realização de entregas com drones representa um salto notável no setor. Além de permitir a entrega em áreas de difícil acesso, a tecnologia pode proporcionar uma maior eficiência no processo de entrega, com potencial para reduzir custos e melhorar a experiência do cliente.

Ainda, a iniciativa é particularmente significativa em um momento em que a demanda por entregas por aplicativo tem crescido exponencialmente. À medida que mais consumidores recorrem a esses serviços para uma variedade de necessidades, desde alimentos até produtos de consumo, a capacidade de inovar no setor de entregas se torna cada vez mais crítica.

A sustentabilidade é outra questão central neste processo. Com a entrega por drones, o Zé Delivery tem a oportunidade de diminuir a emissão de CO2, contribuindo para o combate às mudanças climáticas e se posicionando como uma empresa responsável e comprometida com a sustentabilidade.

Portanto, a inovação proposta pelo Zé Delivery tem o potencial de transformar o setor de entregas no Brasil, trazendo benefícios para a empresa, os consumidores e o meio ambiente. Trata-se de um marco na história da logística, abrindo as portas para um futuro em que a entrega de um produto pode envolver um zumbido no céu, um pouso de drone e, quem sabe, um sorriso no rosto do cliente ao receber seu pedido de forma tão inusitada.

Veja também: Brasil estabelece novas regras para uso do CELULAR e brasileiros se surpreendem