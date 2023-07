Nova função promete MUDAR para sempre o WhatsApp; confira

O WhatsApp é um dos maiores aplicativos para a troca de mensagens instantâneas em todo o mundo. Em questão de segundos, é possível se comunicar com qualquer pessoa em qualquer local do mundo. Mas ele vai além do que um simples mensageiro, o aplicativo também permite que os usuários realizem ligações de áudio e vídeo entre si. Todavia, a novidade que realmente pegou todos de surpresa é inerente à maneira que as mídias são enviadas, entenda.

Nova função acaba de chegar ao WhatsApp e promete grandes mudanças | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais as principais funções do WhatsApp?

O aplicativo fornece inúmeras funções que vão além de uma simples troca de mensagens entre os seus usuários. As mensagens são dinâmicas, ou seja, é possível incluir recursos audiovisuais para deixar a conversa ainda mais rica.

Atualmente, é comum que qualquer atividade que precise de um grupo, use o WhatsApp como meio de reunir as pessoas. Seja uma empresa, escola, faculdade ou apenas um grupo familiar. Agora, esses grupos comportam bastante gente.

Dentro dos grupos e até mesmo de mensagens privadas, há uma gama de recursos que estão disponíveis, como:

Enviar documento;

Ligar a câmera;

Abrir galeria;

Enviar áudio;

Compartilhar localização;

Efetuar pagamento;

Criar enquete;

Enviar contato.

Há uma funcionalidade que o WhatsApp ainda perde para os concorrentes

Mesmo com todas as funções citadas, há uma funcionalidade que deixa o WhatsApp atrás de sua concorrência, trata-se do envio de vídeos e imagens. Todos os usuários já perceberam que há uma grande perda da qualidade.

Para tentar “burlar” isso, é possível enviar o arquivo no formato de “documento”, entretanto, nem sempre é viável, já que para exibir a mídia é preciso que o usuário use aplicativos externos, ou seja, a visualização não é feita pelo próprio aplicativo.

Todavia, o aplicativo quer mudar esse cenário e está trabalhando em uma atualização que irá permitir o envio de vídeos e fotos sem que haja a perda da qualidade, segundo sites especializados, a atualização deve entrar em vigor nas próximas semanas.

Como irá funcionar o envio de vídeos e imagens em alta qualidade?

Já existe uma versão beta disponível, mas poucos usuários conseguiram usar a versão. Aos que utilizaram, explicaram como deve funcionar o envio em alta qualidade. Basicamente, ao selecionar a mídia, será preciso escolher que deseja enviar em “qualidade HD”.

O botão irá aparecer quando clicar no editor de desenhos animados, haverá duas opções “qualidade padrão” ou “qualidade HD”, caso clique na primeira, a qualidade será a padrão, em SD, já a qualidade HD irá permitir o envio em alta definição.

Lembrando que a opção em HD será apenas para vídeos mais longos, caso ele seja curto, a opção HD não estará disponível e o envio será realizado apenas na qualidade SD, como de costume.