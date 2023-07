Descubra se você JÁ PERDEU o benefício do governo e ninguém te avisou

Informações sobre este benefício do governo – O mês de junho marca um momento histórico para o programa Bolsa Família: a maior média de pagamentos já registrada desde a sua criação. Isso se deu em grande parte devido aos acréscimos adicionais introduzidos no programa, como o benefício Primeira Infância e o auxílio específico para gestantes e adolescentes. No entanto, um número significativo de famílias corre o risco de serem excluídas dessa estatística e dos futuros pagamentos se não se adaptarem às novas regras estabelecidas.

O governo anunciou que o benefício do Bolsa Família terá o maior pagamento da história do programa no mês de junho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Posso ter pedido o benefício do governo?

A Medida Provisória (MP) N° 1164/2023, promulgada em março deste ano, delineou uma série de novas regras para a inclusão e permanência no programa Bolsa Família. Embora essas diretrizes sejam em grande parte uma continuação das estabelecidas pelo Auxílio Brasil, agora estão sendo aplicadas com maior rigor. Dessa maneira, a possibilidade de cancelamento do benefício torna-se uma realidade para algumas famílias que não cumprirem os requisitos.

Veja também: Urgente! Governo libera lista de quem receberá MENOS do Bolsa Família em julho

Retomadas pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, as regras atualizadas para a elegibilidade ao Bolsa Família incluem a necessidade de manter uma renda per capita de, no máximo, R$ 218 dentro da unidade familiar. Além disso, é fundamental que a família mantenha seu cadastro atualizado no CadÚnico, o sistema de inclusão de benefícios sociais.

Os requisitos se estendem também à saúde dos menores de idade dentro da família. Para que estes estejam aptos a receber o adicional, é necessário que todas as suas vacinas estejam em dia, incluindo a vacina contra a Covid-19, se aplicável. Mulheres grávidas também podem ser elegíveis para o benefício adicional de R$ 50, desde que estejam realizando o acompanhamento pré-natal adequado.

Mantenha seus dados atualizados

Dadas essas circunstâncias, é vital que as famílias mantenham seus cadastros atualizados para evitar o risco de cancelamento do benefício. À luz disso, é importante estar atento ao calendário de pagamentos do programa para o mês de julho. Este segue o seguinte cronograma: os pagamentos para beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) 1 começam em 18 de julho, progredindo em ordem numérica até chegar aos beneficiários com NIS terminando em 0, cujos pagamentos são realizados em 31 de julho.

É fundamental destacar a importância da atualização constante e da conformidade com as regras estabelecidas pelo programa Bolsa Família. Essa é a única maneira de garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade possam continuar a receber o suporte financeiro tão necessário para a sua subsistência e bem-estar. Além disso, é um passo crucial para assegurar que os avanços alcançados pelo programa, como evidenciado pela maior média de pagamentos registrada em junho, possam continuar a beneficiar aqueles que mais precisam.

Veja também: Retroativo do Bolsa Família pode ser pago HOJE; veja como recorrer