O celular está presente na vida dos brasileiros há alguns anos. Quando olhamos para trás, há mais ou menos uma década e meio — era raro ver pessoas com celulares na mão. Entretanto, hoje em dia é raro encontrar uma pessoa sem o celular na mão. O Brasil estipulou algumas regras de etiqueta que facilitam o uso do celular no cotidiano e até mesmo promove uma melhor interação entre os cidadãos. Lembre-se: esta etiqueta foi feita por especialistas em comunicação social.

Brasil estabelece novas regras para uso do CELULAR e brasileiros se surpreendem | Foto de freestocks na Unsplash

Novas regras para o uso do celular são estipuladas

Estas regras estão baseadas em comportamentos que os usuários de celular têm que ter para garantir as boas maneiras durante o uso do dispositivo móvel. Tais dicas hão de garantir não somente uma etiqueta durante o uso como bons modos para com todos. Estas regras são válidas, mas poucos praticam.

Atender o telefone ou retornar a ligação

Muitas pessoas acabam não atendendo o telefone ao serem contatados. Nem sempre é possível atender, de acordo com o tempo ou situação. Entretanto, é ético que o usuário retorne a ligação o mais rápido possível. Caso contrário, a outra parte poderá ver isso como um desinteresse mútuo pelo contato.

Apresente-se adequadamente

Muitos usuários acabam atendendo ligações ou até mesmo fazendo e simplesmente dando “Oi” e prosseguindo a mensagem. Entretanto, é crucial que ambas as partes se identifiquem. Até mesmo para garantir a segurança de todos. Dizendo o seu nome, lugar de origem da chamada, etc. São técnicas que devem ser usadas sempre.

Evite alguns assuntos

Por mais que o celular esteja para aproximar as pessoas, alguns assuntos devem ser evitados por chamadas ou mensagens de texto. Haja vista que alguns assuntos necessita de muito mais emoção por parte de ambas as partes. Portanto, é crucial evitar estes assuntos delicados por telefone. Bem como: uma separação.

Evite fazer outras coisas

Outro ponto é quando os usuários atendem o celular e começam a fazer outras coisas durante a chamada. Bem como comer e até mesmo ingerir bebidas. Isso é errado. Durante a ligação ambas as partes pretende que o outro dê o máximo de atenção possível. Caso contrário, poderá ser tratado como desdém.

Use estas regras em público

As regras acima são mais para as conversas pessoais ou não que são realizadas em casa ou em ambientes fechados. Agora é um ponto bastante importante: as regras para o uso do celular em público.

Evite conversas em lugares incovenientes

Usar o dispositivo celular para uma chamada em qualquer lugar não é visto como um bom modo. Claro, exceto em caso de urgência. Mas ao falar no celular nestes lugares há uma margem muito grande para que outras pessoas acabem escutando a conversa pessoal de duas pessoas. Por esse motivo, todo cuidado é pouco. Sem contar os riscos de perder o dispositivo ao ficar transitando com ele na mão.

Cuidado com o tom de voz

Muitas pessoas acabam se exaltando no telefone e aumentando o tom de voz, e isso porque esquecem que não estão em casa e podem passar dos limites. O mais indicado é que os usuários aguardem chegar em casa ou em um local apropriado a fim de dar início as conversas — ainda mais em assuntos importantes.

Portanto, essas são algumas normas de etiqueta para o bom uso do celular. Lembrando que são regras baseada na análise de especialistas. Não é obrigatório o seu uso, mas são bem recomendadas.