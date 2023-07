Vai PERDER? Fies continua com inscrições para quem quer estudar em 2023

Inscrições para o FIES 2023 – As portas do ensino superior estão abertas a mais brasileiros com o início das inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023. O programa, que possibilita que estudantes de escolas públicas e privadas financiem as mensalidades de graduações em instituições privadas, iniciou seu processo seletivo nesta terça-feira (04).

As inscrições para o Fies 2023 já estão abertas, oferecendo uma oportunidade para os estudantes ingressarem no ensino superior. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Fies já abriu as inscrições?

O período de inscrições estará aberto até a próxima sexta-feira (07), proporcionando aos estudantes interessados a oportunidade de ingressar em um curso superior com a segurança financeira oferecida pelo Fies. Uma das características mais atrativas do programa é que permite o início do pagamento das taxas somente após a formatura, momento em que se espera que o estudante já esteja inserido no mercado de trabalho.

Para ser elegível ao programa de financiamento, há uma série de critérios que os estudantes precisam atender. Eles são frequentemente alvos de dúvidas, por isso, vamos esclarecer alguns dos principais requisitos:

Os candidatos devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em algum momento entre os anos de 2010 e 2022. Além disso, é necessário que o estudante tenha obtido uma pontuação média igual ou superior a 450 em todas as provas, e que não tenha zerado a redação. É importante destacar também que os candidatos que prestaram o Enem como “treineiros” não estão elegíveis ao Fies.

A renda também é levada em consideração na seleção do Fies. Para se qualificar para o financiamento, a renda média familiar mensal bruta per capita do candidato deve ser de até três salários mínimos.

A seleção dos beneficiados pelo Fies é realizada por ordem decrescente, de acordo com as notas obtidas no Enem pelos candidatos. Ademais, o programa também considera a ordem de prioridade que o estudante atribuiu a suas três opções de curso, turno, local e instituição de ensino no ato da inscrição.

Calendário do programa

O calendário do Fies é um detalhe crucial ao qual os candidatos devem estar atentos. Após o encerramento das inscrições na sexta-feira (07), o programa segue com a divulgação dos candidatos pré-selecionados no dia 11 de julho. Posteriormente, entre os dias 12 e 14 de julho, os estudantes pré-selecionados deverão complementar suas inscrições, etapa necessária para a finalização do processo de candidatura.

Para aqueles que não forem inclusos na primeira chamada, o Fies oferece uma segunda chance através da lista de espera. Os candidatos serão automaticamente convocados para a lista de espera entre os dias 18 e 29 de julho.

O Fies 2023 representa uma grande oportunidade para estudantes que sonham em ingressar no ensino superior. A adesão ao programa pode ser o primeiro passo rumo a uma carreira de sucesso, por isso, é fundamental que os interessados acompanhem atentamente o calendário e os requisitos do Fies para não perder essa valiosa chance de investir no próprio futuro.

